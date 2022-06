Reportan operativo policial en calles de Camagüey

Miembros de la Brigada Especial del MININT Foto © Twitter / Mario J. Pentón

Policías y miembros de la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT) protagonizan este miércoles un posible operativo policial en la ciudad de Camagüey, de acuerdo con un reporte del periodista cubano Mario J. Pentón.

"¿Por qué tanto policía en las calles de Camagüey? ¿Tanto miedo provocan un montón de chiquillos?", preguntó el reportero de América TeVé en sus redes sociales.

Compartió varias imágenes de los uniformados ubicados en un espacio público de esa ciudad al centro de la isla, incluido un camión jaula, luego que varios estudiantes protestaran en la Universidad "Ignacio Agramonte" por la falta de electricidad.

Algunos internautas aseguraron que las calles están militarizadas desde hacía días, por miedo a un estallido social similar al del 11J, del pasado año.

"Las condiciones están. La gente ya no aguanta más", escribió una persona.

"Camagüey es la provincia con más descontento popular de Cuba y donde más opositores y activistas en contra del sistema hay. Es un pueblo rebelde, ellos lo saben y tienen miedo", subrayó otro internauta.

"Ese montón de chiquillos son una reacción en cadena, no tienen miedo y no están comprometidos con nada, no como los camajanes que están agazapados con miedo pero locos porque suceda algo para tener beneficios sin riesgos y no marcarse", lamentó una usuaria de Facebook.

En estos días se reportan también protestas populares en otras localidades, como la escuela formadora de maestros en Pinar del Río, donde algunos estudiantes exigieron que se restableciera el servicio eléctrico, aunque fue "rápidamente sofocada", de acuerdo con el periodista Pentón.

La crítica situación social que atraviesa Cuba en este instante, con apagones sistemáticos, escasez de alimentos y medicinas, elevados precios de productos y servicios y la incapacidad gubernamental para dar respuesta a las demandas de la población son los principales elementos que los expertos tienen en cuenta para asegurar que el país puede ir de camino a otro estallido social, producto del descontento popular.

Aunque el discurso oficial del régimen sostiene que esas son las consecuencias de factores externos, como el embargo, para algunos economistas se trata del resultado de la aplicación de la Tarea Ordenamiento en enero del pasado año, que empobreció más a los ciudadanos y los privó de alternativas para subsistir.