Actor cubano Ironel Moraga llega a EE.UU. cruzando fronteras: "En busca de libertad"

El actor cubano Ironel Moraga Salas llegó a Estados Unidos con su novia tras cruzar el Río Bravo.

Ironel, conocido por su trabajo en la televisión y en el cine, arribó al país hace unas dos semanas tras un recorrido iniciado hace dos meses, cuando la pareja emprendió la ruta de Nicaragua.

El histrión ofreció declaraciones al medio independiente Periódico Cubano, en las que relató que siempre había querido irse del país, pues su madre y su hermano viven en Estados Unidos hace varios años.

"Siempre fue parte de nuestra idea familiar, reunificarnos y volver a estar más juntos", expresó.

Según Ironel, lo que lo llevó a decidirse fue la represión del régimen tras las masivas protestas del 11 de julio.

"Fue tan grande ver que no teníamos ni siquiera el derecho de expresarnos, de ser escuchados. El hecho de que se manipule por los medios oficiales la información, que no llegue a todos los cubanos por igual. La censura con el internet. Llegué a cuestionarme: '¿Esto es lo que nos merecemos nosotros los cubanos? ¿Por qué tengo que obedecer a alguien que dice lo que cree que va a ser bueno para mí?'", cuestionó.

Moraga y su novia, una joven graduada de neurocirugía, tomaron un vuelo hacia Panamá y de ahí otro hasta Nicaragua. Allí empezó el duro trayecto por tierra para cruzar las fronteras centroamericanas hasta llegar a México.

Para los dos emigrantes, el cruce del Río Bravo fue particularmente duro.

"Andaba con mi novia de brazos y casi se me ahoga. La fuerza era muy grande y el agua la superaba a ella. Yo la tenía sostenida del brazo y no podía soltarla", subrayó Ironel.

Al pisar territorio de Estados Unidos, fueron interceptados por agentes de la Patrulla Fronteriza y trasladados hacia un centro de detención para migrantes.

Un video compartido por el artista muestra imágenes del viaje, desde su salida de La Habana hasta su arribo al aeropuerto de Miami, donde fueron recibidos por la madre y el hermano del actor.

"Las emociones fueron bien lindas. Volver a darles un beso a mi madre y a mi hermano después de tanto tiempo, para mí representaba mucho", recalcó.

El actor lamentó haber dejado en Cuba a su padre, su hermana y otros familiares, y a muchos amigos.

"Dejo mis sueños, dejo mi carrera, pero no me arrepiento y cuento con el apoyo de casi todas las personas que me quieren", expresó.

Nacido en 1990 y graduado del ISA, Moraga detalló que en su país tuvo que trabajar en otros sectores para poder vivir. Fue así que laboró como bartender en el bar restaurante Havana Blues, y también viajaba a Panamá para comprar cosas y venderlas en La Habana.

El histrión trabajó en la televisión cubana en series como "Tras la Huella" y "Operación UNO", así como en la novela "Cuando el amor no alcanza", y el espacio "Promesas".

En el cine participó en películas como "El gallo", "Cuentos de un día más" y "El Mayor". En esta última compartió set con los actores Daniel Romero Pildaín y Claudia Tomás Fuentes, quienes también emigraron a Estados Unidos en marzo pasado.