Tía de joven fallecido en el Servicio Militar hace casi 20 años: “Acabaron con toda una familia”

Jóvenes en el Servicio Militar (Imagen de referencia) Foto © Agencia Cubana de Noticias

Hola, buenas noches. He leído lo del joven que perdió la vida en el Servicio Militar. Eso me ha dado mucha tristeza y trae a mi mente la dolorosa y triste muerte de mi sobrino, Alejandro Menéndez, y de otro muchacho amigo de él.

Eso fue en el 2003. También tenían 18 años. Habían acabado el preuniversitario y fueron directo al servicio OBLIGATORIO. Él murió el 8 de abril de ese año y lo enterramos el 9, el día en que cumplía 19 años.

Quiero informar que eso fue en la unidad militar que está cerca de la presa "La Rosita", en San Francisco de Paula, en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.

Según los militares, los muchachos encontraron un proyectil desechado y mi sobrino inocentemente lo empezó a golpear por curiosidad. Estaba botado fuera de las instalaciones pero dentro de la unidad.

Se pueden imaginar lo que ocurrió después. La explosión lo mató, también a su amigo, y un tercer muchacho quedó todo desfigurado.

Les puedo decir que no pasó nada a los encargados de que eso no estuviera allí. Se taparon unos a otros y todo quedó así. Después de la explosión no había en qué sacarlos para socorrerlos.

A mi sobrino lo montaron en un camión que apareció y a un kilómetro de ahí se rompió el vehículo. Supe eso porque una persona que lo conocía lo vio y lo reconoció.

Les puedo decir que nuestras vidas cambiaron para siempre. Mi pobre hermana, la madre de mi sobrino, nunca más ha vuelto a ser persona. Hasta el día de hoy vive con tratamiento psiquiátrico, ¿y a quién del gobierno les importa eso?

¿A quién le importa el dolor y las lágrimas que derramamos y el dolor latente por su muerte? Solo a nosotros, solo a su familia.

Este es mi testimonio. Y todavía tienen el descaro de decir que el Servicio Militar no es obligatorio en Cuba. Se los llevan porque sí y ni siquiera les dan seguridad y protección.

Solo puedo concluir que acabaron con toda una familia. El dolor nunca pasa, ni con los años.

Cartas a CiberCuba: Las declaraciones y opiniones expresadas en esta carta a CiberCuba son de exclusiva responsabilidad de su autor. CiberCuba hace su mejor esfuerzo para verificar la veracidad de la información recibida, pero no da garantías sobre la misma.