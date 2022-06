Muere joven cubano en el Servicio Militar en Camagüey

Un joven de 18 años residente en Nuevitas, Camagüey, falleció este domingo mientras cumplía el Servicio Militar en una unidad de tanques en el municipio Minas de esa provincia, según confirmó a CiberCuba una fuente conocedora del caso.

Aunque lo sucedido se encuentra bajo investigación, la versión oficial es que el joven, identificado como “Elvis”, se habría suicidado disparándose a sí mismo con un fusil automático AKM.

Fuente: Cortesía para CiberCuba

No obstante, amigos y fuentes allegadas al fallecido cuestionan esa versión de los hechos.

“Cuando lo trajeron, estaba vestido de militar y la mamá no quería que lo enterraran con esa ropa. Cuando le quitó la ropa, estaba lleno de moretones y quemaduras por fricción”, precisó a nuestro sitio una fuente que pidió no ser identificada.

En redes sociales, numerosos amigos y conocidos del joven Elvis se mostraron consternados por su muerte, que suma una tragedia más al Servicio Militar Obligatorio (SMO), un lastre que están obligados a padecer todos los jóvenes cubanos.

Fuente: Facebook

"Puede que tu paso por el mundo fuera fugaz, pero la llama que dejaste encendida es inapagable. Gracias por tanto, amigo". Descansa en paz", escribió en Facebook un allegado del fallecido.

Fuente: Facebook

"Hoy ha sido un día duro para muchos de nosotros, la herida está en nuestros corazones porque a muchos de nosotros nos pasó lo mismo por la cabeza, incluyéndome. Hoy por mucho que quise ir a la funeraria, no pude, porque no sabía cómo iba a reaccionar al encontrarme con tales personas tan crueles y sin corazón como lo son los jefes de esa unidad. Preferí llorar solo en mi casa. Pero tendrán su castigo, con lágrimas en los ojos he escrito esto", confesó otro amigo del joven en los comentarios a la publicación.

Desgraciadamente, la muerte de jóvenes cubanos durante el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio no es tan infrecuente, aunque en todos los casos el régimen cubano intenta acallar tales hechos.

En noviembre del pasado año, Carel Gutiérrez, un joven de 18 años residente en Guanajay, provincia de Artemisa, falleció por una presunta negligencia mientras cumplía el Servicio Militar en la unidad Los Jejenes, según denunció entonces el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), citando fuentes familiares.

En días recientes, un padre cubano que perdió a su hijo en el Servicio Militar exigió a Miguel Díaz-Canel que se mire por dentro antes de criticar lo que sucede con las armas de fuego en EE.UU.

Alfredo González, padre de Annier González, un joven de 18 años que en julio de 2021 se suicidó con un fusil que le entregaron para hacer una guardia mientras cumplía el Servicio Militar en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, criticó al gobernante por escribir en Twitter, tras la masacre en una escuela de Texas, que "adolescentes y armas no combinan".

Gobierno cubano negó ante la ONU que el Servicio Militar sea obligatorio en la isla

Hace apenas un mes, miles de cubanos reaccionaron indignados en redes sociales cuando una diplomática del régimen afirmó en Naciones Unidas, durante una sesión del Comité de los Derechos del Niño (CRC), que el servicio militar en la isla es “voluntario”. La afirmación manipuló el contenido de la Ley de Defensa Nacional, donde está explícito el carácter obligatorio en el caso de los varones.

En su Sección Tercera (Artículo 77), es ley establece que “los ciudadanos del sexo masculino, durante el año en que cumplen los dieciséis años de edad, están en la obligación de formalizar su inscripción en el registro militar”.

La normativa establece, igualmente, que “una vez inscritos en el registro militar, los ciudadanos están obligados a cumplir las actividades dirigidas a su preparación para la incorporación al Servicio Militar y a mantener debidamente actualizada su situación”.

En 2019 los tribunales militares cubanos dispusieron el cumplimiento de sanciones para los reclutas del Servicio Militar que se autolesionen para ser dados de baja, práctica común en las últimas décadas, con no pocos incidentes lamentables como consecuencia.

La obligatoriedad del Servicio Militar ha sido criticada de forma sistemática por los cubanos, sin embargo, la captación no se detuvo ni durante la pandemia de coronavirus, algo que fue severamente criticado por la ciudadanía.