Padre culpa a Gobierno y Sistema de Salud de Cuba por la muerte de su hijo

Un padre cubano responsabiliza al gobierno y al sistema de Salud de Cuba por la muerte de su hijo de cinco años en enero de 2019.

“Quiero DENUNCIAR al gobierno y a sus dirigentes, al sistema dictatorial que rige Cuba, al sistema de salud por la muerte de mi hijito Alaincito González Pérez, el 15 de enero de 2019”, refiere en su perfil de Facebook Alain González Ruiz, quien en su denuncia detalla todas las circunstancias que conllevaron al desenlace fatal de su pequeño, diagnosticado con Leucemia Linfoblastica Aguda en Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de Marianao.

“Mi niñito a finales de diciembre de 2018 estaba muy bien de semblante, pero tenía los dientes flojos en medio de su tratamiento de Flag-Ida , y le comentamos al doctor hematólogo de turno que debía esperar o revisar esos dientes, pero ese doctor con su arrogancia y aires de sabiduría más que nadie, nos dijo que el niño resistiría al último bloque de citostáticos del protocolo Flag-Ida, y se lo mandó a poner y nuestro bebé en días (menos de 10 días) fue para atrás y se fue llenando de hemorragias por todo el cuerpo hasta que falleció el día 15 de enero de 2019”, refiere el afligido padre sobre la muerte de su hijo.

También explica que no denunció en ese momento al Hospital y a los doctores hematólogos, “porque personas allegadas nos dijeron que eso sería por gusto en Cuba, que nadie gana un caso de esos y menos contra un pediatra hematólogo”.

Además, refiere que él sabía “que por la forma en que lo haría, me iban a caer encima y hasta me botarían de mi trabajo. En casos de cáncer, no se les puede poner citostáticos a enfermos que tienen problemas en las encías. Y esto no se cumplió. Y eso es un protocolo internacional”.

En la demanda de González Ruiz, quien ya no reside en Cuba, refiere todos los detalles del tratamiento de la enfermedad de su hijo, que CiberCuba reproduce a continuación:

Hoy voy a hacer lo que no pude cuando estaba en Cuba.

Voy a explicar cosas que sucedieron desde el principio.

Las condiciones de la sala de oncología y hematología no eran las óptimas. Los aires acondicionados no funcionaban. Tuve que llamar personalmente a unos de los viceministros en aquél momento, para que fueran a mejorarlos, ya que no querían que fuera nadie que no fuera trabajador a arreglarlos. Habían salideros, caían aguas del techo en algunos cuartos…y resalto, que en estas salas, el aire acondicionado es vital, los cuartos son sellados para que no les entre algún tipo de bacteria a esos niños enfermos de cáncer.

Nos tocó con cuatro hematólogos que al principio fueron buenos y nosotros fuimos muy buenos y generosos con ellos, ya que estaban atendiendo a nuestro bebé.

Yo le escribí (tengo el correo) al St. Jude Children's de los EEUU, sobre el caso de mi hijo para ver si tenía la posibilidad de que me lo aceptarán en dicho hospital y amablemente me respondieron que no había problemas, que debía enviarles el resumen de historia clínica y urgente fuimos a pedírselo a estos hematólogos y nos dijeron que NO. Cosa que nos dejó estupefactos, pero que no discutimos por no crear problemas ya que estaban atendiendo a nuestro hijo.

Yo empecé a estudiar la enfermedad por internet (me la estudié completa) y esto molestó a los doctores esos, ya que yo sabía lo que se le debía poner en cada momento al niño y en las reuniones con nosotros, se molestaban por lo que yo sabía.

Mi hijo pasó la primera etapa del tratamiento bastante bien, pero a los meses de la fase mantenimiento hizo una recaída. Ahí empezó otra historia en ese hospital. Los doctores cambiaron su forma de atendernos, ya que desde el primer momento nos dijeron que era muy difícil y nosotros le decíamos que nuestro bebé era muy fuerte y que aguantaría todo de nuevo. Los doctores nos pasaban por el lado en el pasillo y no nos saludaban, una doctora le dio un tortazo por la espalda a mi esposa, porque ella estaba algo alterada por algo del niño en ese momento (cosa que no puede hacer ningún médico del mundo).

Esos doctores no querían creer la evolución de mi hijo, ya que mostraba en sus analíticas mejores resultados que muchos en esa sala de oncohematología. Una vez al ver los resultados, gritaron (bravos)!! en medio de la sala que eso no podía ser, dudaron de la enfermera laboratorista. Sacaron sangre y se fueron para otro hospital para corroborar si era cierto…al final era cierto.

Me dijeron que los microscopios esos eran viejos y que no se veía bien. Microscopios que se utilizaron y que aún hoy en día se siguen utilizando, en todos los análisis de todos los niños desde hace años. Pura justificación parecida a los dirigentes con el bloqueo. Esos doctores me decían que el niño tenía el hígado comprometido y yo les decía que no podía ser, que los resultados no indicaban eso. Yo le escribí por internet a doctores hematólogos de otros países y me dijeron que debían hacerle una biopsia de hígado, se los dije a los doctores y me dijeron que NO. Tengo los correos de ese doctor.

Me llegué al hospital inmunológico y les presente el caso al doctor Machín y demás se su grupo, se quedaron boquiabiertos de los resultados satisfactorios del niño en ese momento, pero no quisieron opinar en contra de los doctores del pediátrico de Marianao por el sociolismo de mierda de Cuba.

Le presenté el caso a una doctora hematóloga del William Soler y ella sí me dijo que esos doctores estaban equivocados, pero no pudo hacer nada.

Yo les insistí mucho a esos doctores que revisaran bien a mi hijo, ya que se veía en resultados de análisis de sangre muy bien, pero algo frágil en físico. Le hicieron una resonancia magnética y no me quisieron dar los resultados. No les dio la gana.

Esos doctores llegaron a llamar al caso de mi hijo cómo ‘Caso Conflicto’, porque lo comentaron en un elevador delante de un familiar que ellos no sabían quién era, y era mi suegra.

Los padres de algunos niños de esa Sala me venían a ver para que yo les dijera algo por los resultados de sus hijos por lo que yo sabía, ya que esos doctores no les decían nada.

Un día le mandaron un papelito por debajo de la puerta a la mamá de un niño de Artemisa, donde le decían por escrito que su hijo tenía el cerebro infectado (porque el niño había tenido efectos) y yo revisé y le dije que eso no era cierto, que esos efectos eran de los mismos medicamentos citostáticos que le habían suministrado el día anterior.

¿Por qué esos doctores no fueron capaces de darle ese papel a dicha mamá, si ellos entraban a las habitaciones todo el día? Eso no se hace, por favor!!! Qué profesionalidad y humanidad tirada por el piso. Al final, al otro día ese niño seguía bien.

A otro niño que había hecho una recaída después de varios años, y con una gran afinidad con sus padres, esos doctores trataron mal al padre diciéndole que no tenían nada que ponerle al niño. ¿Cómo cojo… un doctor le puede decir eso a un padre de un niño con cáncer? Nooo coj…. Tú le pones medicamentos y luchas por salvarlo hasta el último día, no se le dice eso a un padre para que vea a su hijo morir delante de él, sin haberle puesto otro tipo de medicación citostática. Sin palabras.

Por la recaída y por el protocolo Universal, a esos pacientes se les debe empezar el estudio para el Trasplante de Médula y así se lo dejé caer al doctor, y siempre nos daba la lata y se hacía el bobo…fueron casi seis meses tras él, con llamadas y todo y ese doctor nunca hizo la llamada. No le dio la GANA.

Cuando la recaída, había que ponerle un implante o catéter en el pecho para poderle pasar los medicamentos y en ese hospital no había, yo lo busqué de debajo de la tierra con amistades, y el doctor que hacía esa operación radicaba en el oncológico del Vedado. Lo llamé y me dijo que él tenía problemas personales en su casa, que si yo podía resolvérselos antes de la operación. Un cuento de permuta y salideros con vecinos. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Que yo le resuelva una cosa para que él pueda hacer la operación a mi hijo? Sin palabras.

Le busque ayuda porque quería resolverle a mi hijo, pero al final no se pudo hacer, porque entre la demora buscando el implante o catéter por toda Cuba y además buscándole un abogado a ese doctor, el niño hizo fiebre y no se le pudo hacer…sin palabras.

Yo tuve veces que salir a correr a buscar un medicamento porque en ese hospital no había. Le cambian los citostáticos que les toca por protocolo, por otro ya que no lo tienen, ni hacen por buscarlos en otro hospital como por ejemplo: en el oncológico.

Mi niño una vez se me quedó ciego y ese doctor y la doctora nos dijeron que el niño tenía infectado el sistema nervioso central, que ya le quedaba poco. Yo busqué y leí y les dije que eso no era cierto y le busque un medicamento para los ojos y el niño le volvió la vista al rato.

Al niño le salió una cosita en el huevito y allá fueron ellos a decir que tenía infectado los testículos, y les volví a contradecir y tenía razón yo de nuevo.

A finales de año, en toda esa sala de oncohematología solo había un doctor, ya que ese doctor les dijo a los demás que se fueran y la otra hematóloga se fue para Matanzas. Una sala con más de 20 niños y un solo doctor un 31 de diciembre!! Que irresponsabilidad!!!

Al fallecer mi niñito, ellos sabían por boca ajena que yo me iba a presentar a quejarme y ese doctor se los dijo a los enfermeros de la sala.

Yo pedí los resultados de la autopsia y cuando los recojo, leo que mi hijo no tenía nada en el hígado como tantas veces les dije. Tenía una inflamación crónica granulomatosa focal con escasas hifas y proliferación fibroblastica….esooo no era cáncer en el hígado…y mira que se los dijeeeeee cojo…

Mi hijo fallece por una trombosis de los órganos, o sea, toda la sangre que no pudo retener que se le salieron de los dientes lo fue acabando por dentro.

Cuando fui a recoger ese resultado de la autopsia. Me sentaron sin querer delante de la directora del hospital (una rubia mayor en esos tiempos). Ella no sabía que yo estaba sentado esperando. Y con la puerta abierta llamó por el teléfono a un enfermero. Y le dijo: ‘¿qué pasó?’ Y este enfermero le decía, es que el contraste que se le hizo al niño de Artemisa, no salió bien y la mamá va a quejarse. Y la Directora le dijo: ‘yo no sé qué tú vas a hacer, pero de aquí no puede salir que hicimos algo mal’. El enfermero le decía: ‘pero es que es verdad, hubo un error’. Y ella le dijo: ‘no pueden denunciarnos, así que arregla el expediente ese, desaparécelo o arréglalo, pero aquí nadie de afuera se puede enterar de un error nuestro’. Eso fue con el teléfono con el altoparlante encendido. Yo lo oí todo y sabía que si yo me quejaba o denunciaba al hospital, iba a perder con ese tipo de gente que dirigen.

Si ese doctor hubiera enviado el resumen al Sr.Jude a lo mejor mi hijito hubiera sido atendido y se hubiera salvado.

Si hubieran hecho las cosas con profesionalidad y humanismo con ese tipo de pacientes y más siendo niños, a lo mejor se salvarán más Niños en Cuba.

En ese tiempo que tuvimos al niño en ese hospital vimos fallecer a muchos niños y les digo con total sinceridad. El % de salvados de ese hospital rondaba el 10% o menos…y se llenan después a decir que Cuba tiene más de un 85 % !!! Por favor, qué mentirosos son!!

Por ESO estoy denunciando al gobierno y sus dirigentes de Cuba, porque por culpa de ellos se están muriendo niños y ellos están diciendo que tienen un 85%. Mi hijo pudo haber sido atendido en un hospital de otro país y a lo mejor se hubiese salvado.

Denuncio al sistema de salud cubano por tener a doctores que no son profesionales y menos humanos y están provocando que se mueran pacientes, y más en este caso que son niños. Por tener a doctores que solo están pensando en una misión, que en salvar vidas humanas y más siendo niños.

Por tener a directores de hospitales que en vez de sancionar al trabajador que hizo mal un tratamiento o un examen a un niño de ese Hospital, está incentivando a que se tapen los errores y más en este tipo de hospitales.

A esos niños de esas salas les encantan los dulces, los caramelos, las galleticas, los juguetes!!!!! y ese país con esa dirección, ese ordenamiento y esa moneda MLC provoca que esos niños no puedan obtenerlos, ya que los padres se ven en muchos casos fuera de trabajar y no tienen cómo comprarle eso a sus hijos. Yo lo digo porque lo viví. Muchos padres no tenían para comprarles ni chucherías, mucho menos juguetes a sus hijos, imagínense con la MLC??? Acabaron con esos niños y al Estado no les importa ni un carajo.