Cineasta Carlos Lechuga a Pablo Milanés: "Esta chusmería que han formado no manchará tu alma limpia"

Pablo Milanés Foto © Pablo Milanés - Oficial/ Facebook

El cineasta cubano Carlos Díaz Lechuga envió un mensaje a Pablo Milanés en el que le reitera su admiración, a raíz de que el gobierno acaparara la mayor parte de las entradas al concierto que dará el cantautor el próximo 21 de junio en el Teatro Nacional.

Luego de que en las redes sociales se hayan publicado varias peticiones al trovador de que suspenda su presentación, Lechuga sin embargo compartió un texto en su muro de Facebook en el que ratifica su apoyo al músico, sea cual sea la decisión que tome.

Foto: Captura de Facebook / Carlos Díaz Lechuga

"Pablo querido! Querido Pablo! Después de un año duro. De pasar problemas personales. Enfermedades. Hoy quiero decirte que te admiro cada vez más. Cuba es tuya. Tú eres de los cubanos. Nada ni nadie puede contra eso. Aunque muchos quieran", expresó el joven realizador, en alusión a la muerte de hija de Milanés,

Carlos, cuya película "Santa y Andrés" fue censurada en Cuba, le aseguró a Pablito que es un "duro" y que con él no hay juego posible.

"Si cantas chapó... si no cantas chapó. Esta chusmería que han formado no manchará tu alma que está limpia. Como va. Los que si no pueden cantar son ellos. Que llevan 60 años cantando feo, en todos lados y desafinados. El pueblo te ama. Chapó", concluyó.

Desde que se conoció que la mayoría de las entradas al concierto de Pablo Milanés se destinaron a entidades estatales como la UJC y el Ministerio de Cultura, se desató una ola de críticas. El recital será en la sala Avellaneda del Nacional, que posee más de dos mil butacas, de las cuales se vendieron solo 300 entradas a la población.

Figuras de la cultura y los medios de comunicación como actores, locutores y periodistas, le han pedido al cantautor que suspenda su presentación.

Uno de ellos fue el locutor Yunior Morales, quien le sugirió a Pablito que hiciera un concierto al aire libre para que fuera el pueblo, "sin ninguna manipulación. Si no, lo más justo sería cancelarlo", dijo.

El humorista Ulises Toirac calificó como "un método bajo, ruin y cobarde" el control sobre las entradas al recital que dará Milanés en el Teatro Nacional.

"Teniendo en cuenta que Pablo Milanés es no solo medular sino imprescindible para la Trova Cubana, para la música Cubana y para la Cultura Cubana (y con ello una falta total de respeto a su estatura y aportes), el que llenen el lunetario de 'entradas por organismo', como afirma la directora del Teatro Nacional en un video que anda por ahí, no es agua nueva. Y no constituye solo un mecanismo de 'protección' del Gobierno. Es una herramienta de amedrentamiento contra los artistas", señaló.