Ulises Toirac califica como “método bajo, ruin y cobarde” control del concierto de Pablo Milanés

El humorista Ulises Toirac calificó como “un método bajo, ruin y cobarde” el control sobre las entradas al concierto que dará en el Teatro Nacional el cantautor cubano Pablo Milanés.

“Si temes que un artista exponga sus ideas en un escenario... ¿para qué se lo das? ¿Para demostrarle que puedes reprimirlo? No es una medida revolucionaria. No es una respuesta a las ‘necesidades de nuestros tiempos’, ni una defensa de nada. Es un método bajo, ruin y cobarde”, expuso este jueves en su perfil de Facebook el artista cubano.

También el humorista apuntó que “teniendo en cuenta que Pablo Milanés es no solo medular sino imprescindible para la Trova Cubana, para la música Cubana y para la Cultura Cubana (y con ello una falta total de respeto a su estatura y aportes) el que llenen el lunetario de ‘entradas por organismo’, como afirma la directora del Teatro Nacional en un video que anda por ahí, no es agua nueva. Y no constituye solo un mecanismo de ‘protección’ del Gobierno. Es una herramienta de amedrentamiento contra los artistas”.

Captura Facebook/Ulises Toirac

Asimismo, Toirac recordó que igual método aplicaron en 1991 cuando el estreno del filme "Alicia en el pueblo Maravillas", para el que “se ‘convocó’ a militantes y combatientes a llenar los cines los pocos días que duró el estreno de esa película. Los cuestionamientos que traía su guión (de Eduardo del Llano y de su también director Daniel Díaz Torres) tenían erizados los pelos de las alturas de la época”.

Añadió, que también “en el período especial, auge mediante de las denominadas ‘Brigadas de Respuesta Rápida’, y focalizado el trabajo de los humoristas en el Cine Teatro Acapulco, era frecuente llegar a una peña casi totalmente llena de ‘compañeros de las Brigadas’ (que además, no pagaban)”.

Este miércoles, trascendió la protesta de los cubanos que hacían cola desde la madrugada para adquirir asientos para el próximo concierto de Pablo Milanés, en el Teatro Nacional de La Habana, luego de que la institución destinara al público un número limitado de entradas.

En un video compartido en redes sociales , se pudo apreciar cómo un número considerable de personas protestaron frente a una funcionaria del teatro que se ve obligada a dar explicaciones.

Nereida López Labrada, directora del teatro, aclaró a una multitud indignada que solo una parte de las entradas fueron destinadas al público y el resto serán distribuidas por organismos.

“Sabíamos que este concierto de Pablo iba a traer esta situación, porque además es un único concierto (…) Se sacó una cantidad de entradas para el público y la otra cantidad se le dio a organismos”, justificó la funcionaria.

Los argumentos de López Labrada provocaron la protesta y el rechazo inmediato de quienes ahí se encontraban a la espera de su entrada, que exigieron conocer el número destinado a organismos e intentaron dialogar con la funcionaria.

De las más de 2,000 entradas que corresponden a la capacidad de la sala Avellaneda (2,056, según la directora del teatro), solo 300 fueron vendidas al público.

Tras este incidente y saberse que los organismos estatales disponen de la mayoría de las entradas, numerosos cubanos le han pedido al cantautor Pablo Milanés que el próximo 21 de junio le cante al pueblo en un concierto masivo y gratuito.

La locutora Marisela Alfonso Madrigal en su petición al músico para que cambie el lugar de su presentación dijo que a los cubanos se les va la vida entre apagones, colas, derrumbes y carencias; sin embargo, la música tiene la capacidad de salvar el alma.

"Le escribo a título personal, pero me atrevería a decir que es el sentir de toda Cuba, no prive al pueblo de verle y regalarle su voz después de dos años de ausencia, alegre el corazón de un país oscuro con sus Días de luz, devuélvanos la esperanza, le estaremos eternamente agradecidos", abundó.

El locutor cubano Yunior Morales también le envió un mensaje al trovador, diciéndole que el pueblo de la isla ama su música y su arte y por ello debe ser quien disfrute del concierto.

"El concierto, si no puede ser al aire libre y para todo el que pueda asistir, que no sea manipulado como está siendo ahora mismo", enfatizó.

Morales agregó que si la mayoría de las personas que asistirán son funcionarios o dirigentes, lo mejor es cancelar el concierto, "para que no quede un mal sabor".

"Usted es querido, admirado, sobre todo por sus últimas declaraciones. Un abrazo grande", finalizó.

Otro mensaje lo hizo el joven realizador cubano Manuel Alejandro Rodríguez Yong, quien pidió al cantautor que hiciera el recital en un espacio al que puedan acceder más personas.

El periodista independiente Manuel de la Cruz parafraseó un fragmento de la canción "Para vivir", para proponerle que cancelara el concierto y lo hiciera al aire libre.

"Sitiaremos por ti cualquier plaza. La libertad, al igual que la música y que tú, no tienen dueños", subrayó.

El actor cubano Daniel Triana sugirió que se ubicaran en las afueras del teatro pantallas y sillas el día del concierto, tal y como hicieron en 2016 cuando actuó en La Habana el tenor Plácido Domingo.

La productora de cine Dayana Prieto, por su parte, se apropió de un fragmento de la canción Patria y Vida para decir: "Quién les dijo que Pablo es de ustedes, si mi Pablo es de toda mi gente".