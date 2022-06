Jacob Forever y El Chulo aterrizan en las plataformas digitales con “Tomaste Metroqué”

¡Semana de estreno para Jacob Forever! El reguetonero acaba de lanzar el videoclip del tema “Tomaste Metroqué” en colaboración con El Chulo.

“Vayan todos ahora mismo para el canal de YouTube de Jacob Forever que salimos con este palo pa' la calle ´Tomaste Metroqué'”, anunció en su cuenta en Instagram El Chulo.

Aunque en solo unas horas el video acumula más de tres mil reproducciones en la plataforma digital entre los fans de los artistas hay criterios encontrados.

“Esto es un bombazo, un éxito garantizado... Aseguro será el tema del verano en Cuba 2022”; “Bombaaaaa, cómo me gusta ver tema de mis dos cubanos preferidos en el género. Súper, se botaron”, “Un junte de titanes”, fueron algunos de los buenos comentarios que dejaron los seguidores de los reguetoneros en YouTube.

Sin embargo, otros opinaron los contrario: “Reguetón de verdad por favor”; “Lo mismo con lo mismo. Todas las canciones de El Chulo suenan igual”; “Jacob Brother estás perdido, qué música más mala estás haciendo bro. Te lo dice un fan. Me molesta porque le descargo a tu música pero esto no hay quién se lo meta”.

“Y ahora que la vida cambió / Tú quieres que te siga la rima / A tu mundo / A tu vida / Si no me quisiste abajo / No me puedes querer arriba”, suena la canción que une a dos de los más grandes exponentes cubanos del género urbano.

En los últimos dos meses Jacob Forever lanzó otros dos temas. A finales de abril “La técnica” aterrizó en las plataformas digitales junto a un videoclip y ya tiene más de 900 mil reproducciones.

En pasado mayo también estrenó "El que a tarro mata", un tema que habla de la infidelidad en la pareja que supera los 200 mil views en YouTube.

Por su parte, lo más reciente de El Chulo fue su colaboración con Yoani Star "No Digas Nada" que ya sobrepasa las 200 mil visualizaciones.

¿Cómo le irá a "Tomaste Metroqué"? Todavía es muy pronto para asegurar si logrará pegarse, o no, entre los fanáticos de los ritmos urbanos.

