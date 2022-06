Tenista español Rafa Nadal espera su primer hijo

El tenista español Rafael Nadal anunció que está esperando su primer hijo con su esposa, María Francisca "Xisca" Perelló.

"Voy a ser padre", dijo el mallorquín esta semana en rueda de prensa.

Nadal recalcó que no suele hablar a los medios de vida personal, pues está bastante expuesto en su vida profesional y a él y a su pareja les gusta vivir de una manera más tranquila.

"Esto va a ser así, la forma en que cambia la vida no lo sé, porque no lo he vivido, no he vivido esa experiencia. Pero no creo que suponga un cambio en mi vida profesional", precisó.

"Gracias a todos por el cariño y el respeto que siempre habéis tenido", añadió.

Xisca, directora de la Fundación Nadal, está embarazada de cinco meses y espera un niño.

Los rumores de la futura paternidad surgieron desde hace días, cuando la esposa del tenista acudió a la final del torneo de Roland Garros con ropa holgada.

El deportista de 36 años y su mujer, de casi 34, llevan 18 años juntos, dos de ellos casados, y ahora decidieron ampliar la familia.

El nacimiento del bebé debe ser a finales de octubre, coincidiendo con el tercer aniversario de boda. La pareja se casó 19 de octubre del 2019.

Rafa y su esposa se conocieron siendo adolescentes, pues María Francisca era compañera de aula una hermana de él.

La feliz noticia se suma a la reciente alegría de Nadal, quien a comienzos de mes ganó su trofeo número 14 del Roland Garros, lo que lo hizo aumentar su liderazgo en la lista de campeones masculinos de Grand Slam.