Iván Pedroso: el cubano entrenador de campeones

Iván Pedroso y Yulimar Rojas Foto © Instagram/ Iván Pedroso

El exsaltador cubano Ivan Pedroso se ha convertido en uno de los entrenadores más exitosos de los últimos tiempos en esa disciplina y tiene como discípulos a cinco atletas de nivel mundial, incluida la campeona olímpica y mundial Yulimar Rojas y a su coterráneo nacionalizado español Jordan Díaz.

La labor de Pedroso como forjador de saltadores de primer nivel resulta indiscutible, pues además de la actual recordista del orbe y de Díaz, tiene bajo su tutela al triplista francés Teddy Tamgho, a la española Ana Peleteiro Brión y al portugués Nelson Évora.

Según un texto publicado por El País y replicado por el sitio Rostros Venezolanos, todo comenzó hace seis años cuando Rojas decidió enviar al cubano, conocido por su sobrenombre de El Saltamontes. En el texto, la atleta sudamericana, que por aquel entonces solo tenía 18 años, le dijo que él era su ídolo y que quería que fuese su entrenador.

“Yo no sabía si me conocía, si me había visto en alguna competencia. Antes de escribirle tuve miedo porque, ¡guau! ¡Iván Pedroso! Yo no era nadie, no tenía títulos, pero pensé que lo peor que me podía pasar era que no me contestara”, contó Rojas.

Relató además que la primera respuesta del campeón cubano fue muy satisfactoria, pues dijo que la conocía y que estaba impresionado con su talento y capacidades. “Luego fuimos concretando, me ofreció irme a entrenar a España con él y al llegar… aún recuerdo la primera vez que me dio la mano”, agregó.

La academia de Pedroso se ubica en la ciudad española de Guadalajara, a pocos kilómetros de Madrid. Sólo bastaron tres meses en ese lugar para que la venezolana comenzara a superar sus registros previos y de marcar 13.54 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 pasó pasó a saltar 14.14 en Lima, donde obtuvo el subcampeonato de Sudamérica.

En 2016 se convirtió en la principal rival de la colombiana Catherine Ibarguen e incluso logró una plata olímpica en Río de Janeiro que permitió a los especialistas augurarle el futuro que hoy ostenta. Llegó 2020 y la pandemia provocó el retraso de los Juegos Olímpicos en Tokio, por lo que Pedroso aprovechó bien el tiempo para afinar a la venezolana y a Peleteiro.

Rojas ganó el oro e impuso el récord mundial, mientras la española también sorprendió al mundo con una histórica medalla de bronce que convirtió al ex saltador cubano en un entrenador muy orgulloso. Peleteiro se mostró muy agradecida y agradeció al mítico deportista caribeño.

La estelar deportista gallega de 25 años recordó cuánto ha evolucionado desde que comenzó a entrenar con Pedroso, oro olímpico de salto de longitud en Sydney 2000 y tetracampeón del mundo.

"Iván ha sido la persona que ha confiado en mí, que me ha sacado de la mierda absoluta, de una niña que pesaba 65 kilos, que le sobraba grasa por todos lados, un talento que estaba roto. Era un juguete roto, literalmente. Confió en mí, me agarró y me dijo: 'Lo vamos a hacer. No sé si será aquí, en cinco o diez años, no sé cuándo será, pero vamos a hacer algo grande juntos", contó a pocos días de la cita bajo los cinco aros.