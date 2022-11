Jordan Díaz podrá representar a España en las Olimpiadas de Paris 2024

El triplista cubano Jordan Díaz Fortún, nacionalizado español en febrero pasado, podrá representar a España en las Olimpiadas de Paris de 2024.

Según anunció el saltador en sus redes sociales, la World Athletics le comunicó que a partir del 28 de junio de 2024 podrá competir por el país ibérico en competencias internacionales.

"Podré cumplir mi sueño de representar a España en los campeonatos internacionales, y que coincidirá con el más grande los juegos olímpicos de Paris 2024", dijo en Twitter.

Jordan subrayó que ahora los entrenamientos serán más ilusionantes todavía, y que ya empezó la cuenta atrás para ese ansiado día.

"No dejo de pensar ni un segundo en toda la gente que me ha apoyado y ayudado en este camino, ya que sin ellos no hubiera sido posible. Y por último, agradecer a mi familia, a mi manager Suárez Bermúdez, mi entrenador Ivan Pedroso, todo el Team Pedroso que me acompañarán en este camino, y los aficionados del atletismo español y mundial", detalló.

La decisión de la World Athletics pone fin a los obstáculos del atleta cubano, que en junio pasado, cuando ganó en su debut en la Diamond League en París, no pudo dejar su marca para España, pues la organización consideró que aún competía bajo la bandera de Cuba y no reconoció su triunfo para la delegación española.

En aquel momento se explicó que la World Athletics establece que se deben esperar tres años desde la solicitud del cambio de nacionalidad para poder reconocer el triunfo de un deportista a otro país. Jordan no compite con Cuba desde septiembre de 2019.

En febrero de 2022, con el apoyo de la Federación de Atletismo de España, el joven recibió la nacionalidad española por carta de naturaleza en atención a "circunstancias excepcionales".

Díaz Fortún entrena desde finales de 2021 en el Dream Team, bajo las órdenes del legendario saltador cubano Iván Pedroso, y al que pertenecen también Yulimar Rojas y Ana Peleteiro, oro y bronce respectivamente en el triple salto femenino en las Olimpiadas de Tokio.

Nacido en La Habana en 2001, Jordan abandonó el equipo Cuba en julio de 2021, cuando iba a competir en los Bislett Games de Oslo. Se fugó en el aeropuerto de Madrid y huyó a Zaragoza, donde contactó con Ana Peleteiro, que lo puso en conocimiento de las autoridades españolas.

"La gente se fija en lo deportivo, pero a mí eso me da lo mismo. Lo duro será que quizás no pueda ver a mi familia los próximos ocho años. Y eso, si los vuelvo a ver. Eso es lo duro. Porque solo tengo 20 años", expresó al obtener la ciudadanía española.