Compositora cubana triunfa en Estados Unidos con un danzón

Foto © The Crane School of Music

La compositora cubana Ivette Herryman Rodríguez demostró que la música tradicional de la isla está más viva que nunca, luego de que un danzón escrito por ella fuera elegido para abrir un importante evento musical en Estados Unidos.

Su composición "Un danzón a mi manera" fue interpretada por la Orquesta Juvenil de Los Ángeles durante la apertura de la Conferencia Nacional de la Liga de Orquestas Estadounidenses 2022 y la presentación fue dirigida por el reconocido director musical Gustavo Dudamel en el Walt Disney Concert Hall a principios de junio.

Rodríguez, miembro de la facultad de The Crane School of Music de Nueva York, se siente doblemente orgullosa porque la Filarmónica de Los Ángeles le pidió la misma pieza para actuar en dos conciertos en el Hollywood Bowl el 22 y 23 de julio próximos, también dirigidos por Gustavo Dudamel, y uno de ellos con la participación de la estrella boricua Ricky Martin, que cerrará el concierto con una colaboración especial con la Filarmónica de Los Ángeles.

"Me siento muy agradecida y feliz por estas tres actuaciones. No puedo creer que estén sucediendo, pero ciertamente estoy tratando de estar lo más presente posible y disfrutar este momento que realmente se siente como un regalo de Dios. Me encanta componer y he podido mantenerme activa al mismo tiempo que enseño. Este momento se siente como cosechar los frutos de mi trabajo y como un regalo al mismo tiempo", dijo a 7News.

Rodríguez, nacida en Cuba y graduada en composición musical del Instituto Superior de Arte de La Habana, es actualmente profesora asistente de composición y teoría musical en The Crane School of Music, en Nueva York. Su pieza de danzón le valió el primer lugar en un concurso de composición durante sus estudios de doctorado en la Universidad Estatal de Michigan, en 2016.

"Esta pieza parte del género musical cubano danzón, que también es una danza. La forma de un danzón puede entenderse como un proceso evolutivo en sí mismo. Comienza con una introducción lenta llamada paseo, en la que los bailarines caminan y se relacionan como en una conversación. El tema principal se toca a continuación alternando con otros temas a medida que avanza el danzón. La sección final, que se añadió algunos años después de la concepción del género, se llama mambo. Esta sección presenta un riff que se repite en forma de estribillo. Su tempo es un poco más rápido y el elemento rítmico de la música se convierte en la prioridad", explicó.

Ivette Herryman Rodríguez tiene una maestría en composición musical de la Universidad de Baylor, otra en teoría musical y un doctorado en composición musical de la Universidad Estatal de Michigan. Además, es la compositora de una pieza bestseller para coro de mujeres, publicada por Walton Music y ganadora de un Premio Especial Cubadisco, una Beca Brandon Fradd en Composición Musical otorgada por la Fundación CINTAS y el programa de Comisión de Compositores de la Asociación de Maestros de Música del Estado de Illinois de 2019.

Sus composiciones por encargo más recientes han sido para el Conjunto de Música Nueva de Pittsburgh, la Banda Sinfónica de la Universidad Estatal de Michigan, la Conferencia de la Asociación de Maestros de Música del Estado de Illinois 2019, el Conjunto de Viento de la Universidad Estatal de Truman, el percusionista Alex Smith y el Aria Reed Trio de The Crane School of Music.

Su música ha sido descrita por la crítica especializada como "absolutamente exquisita" e "impresionantemente hermosa", destaca 7News.