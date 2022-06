Andy Vázquez se moviliza para ayudar a "su amiga" Mailén Díaz

El popular actor cubano Andy Vázquez se movilizó para ayudar a "su amiga" Mailén Díaz, única sobreviviente del accidente aéreo de mayo de 2018 en La Habana, respondiendo al llamado de ayuda que lanzó la joven este martes en una directa de redes sociales.

El actor de la conocida serie de la televisión cubana, “Vivir del Cuento”, pidió ayuda para enviar a la joven cubana mil guantes y 800 paqueticos de lubricante que la sobreviviente necesita para su tratamiento.

Díaz compartió con sus seguidores su situación médica actual y las dificultades por las que atraviesa en una directa en la que explicó que no tiene guantes ni lubricante para la sonda intermitente que necesita ponerse en la uretra varias veces al día.

“Desgraciadamente, no todo es como parece ser. Muchas personas ven mi vida de una manera y verdaderamente no es así. Yo también paso trabajo como pasa todo el mundo”, aclaró la joven en una extensa transmisión en directo a través de Facebook en la que -acompañada por su esposo- explicó duras anécdotas que no había revelado hasta ahora.

Como consecuencia de la lesión medular que padece desde el accidente aéreo, la joven no puede orinar por sí misma y requiere medicamentos e insumos médicos que el sistema de salud cubano no le garantiza, por muy mediático que fue su caso y el seguimiento que hicieron del mismo la prensa oficialista y los dirigentes del país.

Refiriéndose a ella como “mi amiga”, el actor relató que iniciaron una relación mientras la joven se recuperaba de sus heridas en el hospital, adonde fueron a visitarla los actores de la popular serie.

“Vi un ‘live’ diciendo que estaba necesitada de guantes y de lubricante, no sabía de esa situación que tiene ella”, dijo Vázquez en su directa. “Yo rápido me metí en Amazon y le compré mil guantes y como 800 paqueticos de lubricante”, relató.

A continuación, el actor pidió la ayuda de “un ángel” que le lleve los insumos a Díaz a la capital. “Eso no pesa nada, y si pesa unas libras, yo las pago… Arriba, quien vaya para La Habana que me escriba aquí… Yo recibo los insumos el viernes”, informó Vázquez.

Noticia en Desarrollo