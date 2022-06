Chófer cubano denuncia injusticias: "Qué tenemos que hacer en este país para poder vivir"

El chófer cubano Yoel Ravelo Rodríguez denunció desde la red social Facebook las injusticias que con demasiada frecuencia se comenten en el país y se cuestionó las cosas que tiene que hacer el pueblo para poder vivir dignamente, luego de que le retiraran la licencia de conducción.

Ravelo Rodríguez publicó una directa desde el perfil de la usuaria Leyanis Torres en la que contó su amarga experiencia con la policía cubana. Afirmó que la pérdida de su documento responde a tres multas de 12 puntos, pero que ninguna de esas penalidades es por infracciones pues lleva 20 años manejando con el mayor cuidado posible.

Contó que las tres multas fueron injustificadas, arbitrarias y excesivas, pues en ninguno de los casos cometió violaciones reales. “No creo que este país esté en condiciones de retirarle la licencia a personas que lo que tienen es deseos de trabajar y de luchar para poder vivir, porque estamos viviendo una etapa muy difícil y bien mala, acabados de salir de la pandemia”, aseguró.

El chófer cubano, dueño de una camioneta americana del año 1957, señaló que si le quitan la licencia, él que es pequeño agricultor y que trabaja para la cooperativa Roberto Negrín, no tiene cómo llevar sus producciones y cumplir con sus compromisos.

“¿Cómo yo vivo y como yo como en este país, un país de tantas dificultades, y en el que hay tantas carencias de cosas, sin una licencia de conducción para moverme en esta camioneta? Pero además ¿en qué tienda hay una goma que esté a mi alcance, para que yo, como pequeño agricultor pueda llegar y comprarla y ponérsela a mi camioneta?”, cuestionó Ravelo Rodríguez.

Dijo también que las autoridades están exigiendo mucho estado técnico a los vehículos particulares pero que no garantizan los recursos para que los dueños de estos autos puedan repararlos y mantenerlos en mejores condiciones.

“Ya yo verdaderamente no le hallo solución a esto. Cuando el tema de la pandemia, una de las primeras camionetas que se brindó para llevar medicamentos (...) fue esta camioneta mía, para llevar medicamentos a provincia. Me mandé para provincia y en el punto de control de allá de Las Tunas, me ponen una multa de 100 pesos (...) por dos o tres cosas que iba a entregar allá”, narró el chófer cubano.

Afirmó que el día que le retiraron la licencia habían tres agentes de Prevención, los llamados Boinas Rojas y otros tres policías de dos patrullas, metidos dentro del aire acondicionado del punto de control. Criticó que solo salieron para quitarle su documento y que regresaron a la comodidad de la oficina sin querer hacer correctamente su trabajo.

Advirtió que por personas como estas el país no avanza y se hunde aún más la economía nacional. “Me parece que un puesto de control con dos policías tiene demasiados. Los otros cuatro tienen que ir para la agricultura, que bastante hambre tenemos en este país y bastante necesidad tenemos. No estar reprimiendo tanto al pueblo ni machucando tanto al pueblo, quitándole la licencia a un hombre que lo que quiere es trabajar”, advirtió Ravelo Rodríguez.

Aseguró que no quieren que lo miren como un mercenario, “mírenme como un hombre que ya no da más, que me tienen asfixiado. Llevo 15 años trabajando en esta finca (...) y lo que quiero es respeto”.

La publicación del cubano se ha hecho viral y suma más de 28 mil reacciones. Cerca de 5,400 personas comentaron el post y mostraron solidaridad con el pequeño agricultor, víctima de los atropellos e injusticias que con frecuencia se cometen en Cuba.

Su reacción, marcada por el cansancio y la desesperación, recuerda a la de la joven madre cubana Amelia Calzadilla quien, hace pocas semanas criticó al gobierno de la isla y los responsabilizó directamente por las carencias de la población.

“¿Los recursos no son del pueblo? ¿No es eso lo que dice la empresa estatal socialista? ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? ¿Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra “ministro”? Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes”, cuestionó Amelia en redes sociales.