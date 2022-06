Imponen multa de 3 mil pesos a joven activista cubano Leandro René Hernández

“Me multan por decir que #EnCubaHayUnaDictadura pero a la vez me amenazan y me dicen que puedo pensar lo que yo quiera, lo que no puedo publicarlo. Sigan apretando la tuerca y buscándose el desprecio del pueblo… después no lloren”, escribió Hernández Ibarra en su cuenta de Twitter.