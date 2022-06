Periodista cubano Alejandro Condis gana tres Premios Emmy

El periodista cubano Alejandro Condis, actual reportero y presentador de la cadena Univisión, ganó tres premios Emmy en las categorías de Mejor Cobertura en Equipo, Mejor Reportero Multimedia y Mejor Spot Promocional.

“¡Gané 3 Premios Emmy! Anoche fue maravilloso para mí y para mi Cuba. Ocho años atrás vivía pensando en mi país que jamás tendría un futuro luminoso”, escribió Condis en sus redes sociales. Los reconocimientos llegaron gracias a tres proyectos que desarrolló en 2021, durante su paso por el canal Telemundo Las Vegas.

La primera estatuilla la logró con el reportaje “Libertad, Patria y Vida: Protestas de Cubanos en Las Vegas”, mientras la segunda distinguió al trabajo “Contando Historias” y la tercera fue para reconocer la obra “Noticiero Telemundo Las Vegas – Dale Play”.

“Cada vez que me pasan cosas extraordinarias, sé que no se trata solo de mí. Tanta gente linda que está cargando estos premios conmigo. Y, sobre todo, sé que alguien me está mirando, quizás más joven o no, y que hoy se convencerá de que sí hay esperanza, que dirá que ese es el mismo niño que pensó alguna vez que no valía nada, que no le alcanzaron las calificaciones para estudiar Periodismo en la universidad, que llegó a Estados Unidos cruzando la frontera con solo una mochila al hombro”, agregó Condis en su post

El periodista pensó también en todas las personas que en algún momento no creyeron en su talento. “Hubo quien dijo que con esa voz jamás estaría en TV y que mejor se dedicara a otra cosa, pero ahí está, con tres Premios Emmys más ganados en una noche y entregados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en su PSW Chapter, el máximo reconocimiento para un periodista de TV en Estados Unidos”, afirmó.

“Te lo juro: aún me cuesta creer que este soy yo. ¿Cómo pasó todo esto? ¿En qué momento aquel niño que jugaba a presentar un show de TV con sus compañeros de aula se convirtió en esto? Hasta siento que no lo merezco... pero recuerdo todo el esfuerzo que puse y me permito sin temor estar hoy muy orgulloso de mí mismo y tener la fortuna de que mi Mami viviera estos momentos conmigo”, dijo también.

En mayo de este año, el propio Condis dio a conocer sus ocho nominaciones para el prestigioso galardón que entrega cada año la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

Además de las tres estatuillas doradas que ganó este domingo tuvo opciones en las categorías de Mejor Reportero, Mejor Reportero en Vivo, Mejor Reportaje de Crimen, Mejor Noticiero en Horario Estelar de Mercados Grandes y Mejor informe diario de noticias.

El periodista cubano, que en noviembre de 2021 se convirtió en presentador de los noticieros de fin de semana del canal Univisión Nueva York, ya había obtenido dos Premios Emmy en 2021 y 2020. En esta última oportunidad fue en la categoría de Mejor Reportero en Vivo por un reportaje que realizó en Las Vegas sobre una manifestación de cubanos exiliados en protesta contra el régimen castrista.