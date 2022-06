Abuela de cubano preso depone huelga de hambre tras más de una semana sin alimentarse

Sara Aguilera, de 69 años, depuso la huelga de hambre que había iniciado la semana anterior en apoyo a su nieto su nieto, Juan Miguel Arias Cala, quien se encuentra recluido en la prisión de Guantánamo.

Arias Cala también se había declarado en huelga en demanda a su traslado a Holguín, donde vive Aguilera, su único familiar cercano, y este fue el motivo por el que la abuela decidió unirse al reclamo de su nieto.

“El jefe de Cárceles y Prisiones de la provincia me llamó y me dijo que comiera, que dejara la huelga, que en 15 días él me iba a trasladar al niño para acá, que confiara en él”, dijo la mujer en declaraciones recogidas por Radio Televisión Martí.

Según el reporte de este medio, Sara está entusiasmada y con la ilusión de que pronto pueda tener a su nieto más cerca.

Debido a la distancia que la separa de la cárcel donde está actualmente recluido Arias Cala (137 kilómetros de su casa en Holguín) y a su precario estado de salud, la mujer solo tiene la oportunidad de visitar a su nieto cada seis meses.

Sara Aguilera ya puso a su nieto en conocimiento de la promesa que le han hecho las autoridades y supo por él que su situación en la cárcel ha mejorado.

“Me dijo que está en la enfermería, que le están dando caldos y tiene suero puesto. Además, los medicamentos que le llevé en la última visita. También me dijo que le habían hecho análisis de la orina y los riñones están bien”, comentó.

En la llamada con el oficial de Prisiones, de acuerdo con lo declarado por Aguilera a Radio Televisión Martí, la mujer advirtió lo está dispuesta a hacer si el traslado, que está programado para el próximo 2 de julio, no llegara a suceder.

“Le dije: ‘oiga, si no me traen al niño me voy a tirar en el parque Calixto García desnuda y con un cartel bien grande que diga: Patria y Vida, Libertad para los presos políticos, Libertad para el pueblo de Cuba’”, advirtió.

Aguilera, madre de la Dama de Blanco refugiada en Estados Unidos y exprisionera política María Del Carmen Cala Aguilera, cumplirá 70 años en septiembre.

Para su hija, esta noticia sobre su madre y su hijo ha supuesto un inmenso alivio.

“Qué bueno, mi mamá y mi hijo suspendieron la huelga, es un acto que pone la vida en peligro, principalmente mi mamá por la edad que tiene. Y la otra, que será mejor todavía cuando me enteré de que ellos cumplieron su promesa de regresar a mi hijo a Holguín”, comentó a Radio Televisión Martí.

Sara inició su protesta el lunes 13 de julio, luego de enterarse de que su nieto llevaba una semana sin ingerir alimentos para exigir el traslado.

En ese entonces, dijo que no tenía fuerzas, “pero voy a mantener la huelga hasta que traigan al niño”.

“Él no tiene a nadie, solo a mí, y soy una mujer que estoy enferma. Comeré cuando coma él”, sostuvo.

Juan Miguel Arias Cala fue condenado en 2015 a 15 años de prisión por agredir al médico Edilio Herrera, del hospital Vladimir Lenin, en Holguín.

El joven acusó al galeno de provocar la muerte de su hermano, el prisionero político Luis Miguel Arias Cala (25 años de edad), luego de indicarle un medicamento que la enfermera a cargo se negó a administrar.

La Organización No Gubernamental Archivo Cuba refiere que Luis Miguel Arias Cala murió el 13 de octubre de 2014, meses después de que recibiera en mayo de ese año una inyección por la fuerza. Tras la negativa de la enfermera de inyectarle una sustancia indicada, cuatro personas lo sujetaron y se la administraron, reportó un compañero de celda en la prisión.

El joven de 25 años falleció meses después en terapia intensiva, señala el medio de prensa.

Hace algunos meses trascendieron imágenes de Juan Miguel y otros compañeros de la prisión, quienes pintaron las frases “Patria y Vida” y “Díaz-Canel Singao” en sus uniformes en solidaridad con los manifestantes del 11 de julio.