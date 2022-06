Basquetbolista cubana que abandonó misión en México: "Me cerraron el contrato y decidí no regresar"

Una baloncestista cubana que se encontraba en México como parte de una misión oficial del gobierno de Cuba, explicó por qué decidió huir y no regresar a su patria.

Lianyi Becquer Leblanch, quien tras escapar de la nación azteca llegó a Miami, concedió una entrevista a América TeVe en la que relató que estuvo dos meses jugando con el equipo de Aguascalientes.

"A mí me cerraron el contrato, al cerrarme el contrato yo decidí no regresar a Cuba, porque según me decían mis entrenadores, que si volvía iba a pasar mucho trabajo para volver a salir, aunque yo llevara muchos años en la selección", dijo.

Lianyi, de 25 años, precisó que aunque tenía un contrato personal, el régimen castrista se quedaba con entre un 15 o un 20 por ciento de sus ganancias.

La joven, que estuvo nueve años en la selección nacional cubana, denunció que viajó a México con un pasaporte oficial cubano, porque el gobierno la mantenía restringida desde hace muchos años, con lo cual no tenía derecho a tener el pasaporte ordinario.

"Yo ahora mismo voy a una oficina de Inmigración en Cuba y no puedo solicitar mi pasaporte azul, o sea, si me quiero ir de vacaciones con mi familia a otro país, no puedo", subrayó.

La atleta de alto rendimiento reveló que su salario en la Isla era de apenas 3,500 pesos cubanos, un sueldo que impide a los deportistas dedicarse solo a esa actividad, unos 35 dólares al cambio actual en el mercado informal.

También condenó el castigo que el gobierno aplica a los deportistas que abandonan las misiones oficiales, que no pueden volver a entrar al país que no pasen ocho años.

"Voy a estar ocho años sin poder ver a mi mamá", lamentó.

La semana pasada dos peloteros cubanos abandonaron el equipo que compite en el Campeonato Panamericano Sub-23 que se celebra en Aguascalientes, México.

Alfredo Fadraga y Yosvany Ávalos, ambos de Ciego de Ávila, huyeron el miércoles por la noche aprovechando la jornada de descanso, pero fueron capturados al día siguiente por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) del estado mexicano, que los devolvió a la delegación cubana.

Los jugadores fueron entregados a las autoridades cubanas, que habían solicitado apoyo para encontrarlos.