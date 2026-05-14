Fallece Dionisio Quintana, entrenador de Osleidys Menéndez y referente histórico de la jabalina cubana

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El atletismo cubano está de luto tras el fallecimiento de Dionisio Quintana Viltres, exlanzador de jabalina y entrenador, cuya muerte fue confirmada por su hijo y difundida por DeporCuba en sus redes sociales.

Quintana fue una figura doble en el deporte cubano: primero como competidor de alto nivel y luego como técnico formador de generaciones de atletas en el área de lanzamientos.

Publicación de Facebook/DeporCuba

Como atleta, alcanzó su mayor gloria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana 1982, donde se coronó campeón en el lanzamiento de jabalina masculino con una marca de 82.40 metros, consolidándose como uno de los mejores jabalinistas cubanos de su época.

Tras colgar el implemento como competidor, dedicó su vida al desarrollo técnico del atletismo cubano desde el área de lanzamientos, convirtiéndose en una referencia silenciosa pero constante dentro de la escuela nacional.

Su legado más reconocido es el trabajo realizado junto a Osleidys Menéndez, considerada la mejor jabalinista de la historia de Cuba.

Quintana comenzó a entrenarla desde 1994, cuando ella tenía apenas 14 años, y la acompañó en toda su trayectoria de élite.

Bajo su guía, Menéndez conquistó la plata olímpica en Sídney 2000, el oro mundial en Edmonton 2001 con 69.53 metros, el oro olímpico en Atenas 2004 con un lanzamiento de 71.53 metros —récord olímpico— y el récord mundial de 71.70 metros en el Mundial de Helsinki 2005.

Fue también clave para ayudar a la atleta a superar un bache de resultados en 2003 y recuperar su mejor nivel.

En una entrevista reproducida por Cubadeportes en enero de 2006, la propia Menéndez reconoció que su entrenador había estado con ella «desde los 13 años» y que su trabajo fue determinante en los momentos difíciles.

Más allá de Menéndez, Quintana continuó activo en el sistema deportivo cubano, trabajando en la Escuela de Preparación de Atletas con categorías menores y nuevas promesas de la jabalina.

DeporCuba resumió así su trayectoria: «Su fallecimiento cierra la vida de un hombre dedicado por completo al deporte, dejando una huella técnica y humana en varias generaciones».

Su muerte se suma a una cadena de pérdidas recientes en el atletismo cubano: el entrenador de martillo Eladio Hernández falleció en octubre de 2022, el entrenador de lanzamientos Enrique Eulalio Díaz Gómez murió en octubre de 2024 y Lázaro Arístides Betancourt Mella falleció en enero de 2025, borrando uno a uno a los protagonistas de la era más gloriosa del atletismo cubano.

Osleidys Menéndez, su atleta más destacada, llegó a Estados Unidos en junio de 2022 tras cruzar desde México, dejando un vacío en la jabalina femenina cubana que ninguna atleta ha podido llenar hasta la fecha.