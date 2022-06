Más de 200 turistas argentinos están varados en Cuba

Más de 200 turistas argentinos se encuentran varados en Cuba debido a que el avión contratado por Cubana de Aviación para volar desde La Habana a Buenos Aires es de bandera venezolana, y actualmente Argentina mantiene una prohibición de aterrizaje de aeronaves de Venezuela.

La aerolínea estatal cubana contrató un chárter de Estelar, una compañía aérea privada venezolana, vinculada al régimen de Nicolás Maduro, para cubrir los vuelos entre el aeropuerto internacional José Martí y el de Ezeiza, justo cuando estallaba un escándalo por la retención en territorio argentino de un avión venezolano-iraní.

De acuerdo con el diario Clarín, esta crisis inició el pasado 11 de junio, luego de que la justicia argentina decidiera retener la aeronave, para investigarla por presuntas conexiones con organizaciones terroristas.

En medio de esas indagaciones, las autoridades argentinas se negaron a suministrar combustible al avión de Estelar contratado por Cuba, en respuesta a los vínculos cercanos de la compañía con el régimen chavista.

En un principio eran 116 los argentinos varados en la isla caribeña, pues no pudieron volar en las fechas previstas del 14, el 16 y el 18 de junio. A este primer grupo se unieron otros 100, que debían regresar a su país este martes.

Si bien la agencia de viajes que organizó el paquete turístico a Cuba está cubriendo los gastos extras de los viajeros, muchos de ellos ya han solicitado asistencia consular. Los pasajeros conocieron sobre su situación por un anuncio del jefe de la oficina de la aerolínea cubana en Varadero, Ricardo González Sánchez.

"Cubana de Aviación Informa que cancela su operación a Buenos Aires prevista para mañana sábado 18 de junio a las 3.25AM hora local, teniendo en cuenta que hasta la hora de redactar este correo 5.32PM de hoy viernes 17 de junio no se han obtenido los permisos operacionales y existe negativa de suministro de combustible para la aeronave contratada por Cubana de Aviación a la aerolínea venezolana Estelar", decía el comunicado.

"Entre nosotros, turistas argentinos, hay gente con problemas laborales, pasajeros que padecen problemas cardíacos, de hipertensión, a los cuales ya se les ha terminado la medicación y acá Havanatur Varadero, que se comprometió a conseguirla, todavía no lo ha hecho. No sabemos ya a quién recurrir para que contraten otra línea aérea que nos lleve de regreso a la Argentina", comentaron algunos viajeros.

"Estamos sin respuestas de ningún tipo, sin certezas de parte de Cubana. No entendemos cuál es la razón por la cual Cubana no reemplaza a Estelar por otra aerolínea. Esa respuesta no nos la da nadie", denunció una pasajera identificada como Patricia Vega.

La usuaria de Facebook Marcela Portela publicó en redes sociales que tenía amigos varados en la isla. “Puede resultar atractivo el lugar, algunos pensarán ¡quién pudiera! pero estar en situación de 'varados' no es lo mismo que estar de vacaciones. La realidad es que algunos tienen patologías crónicas y no consiguen la medicación. A ponerse la número 10 las agencias, la aerolínea y el Estado Argentino... queremos a nuestros amigos regresando en forma urgente”, escribió.

Facebook/ Marcela Portela

El periódico local La Voz del Tandil hizo referencia a dos residentes en esa ciudad, Valeria Bedascarrasbure y Gonzalo González, también varados en la isla. Según la publicación, ambos turistas criticaron la lentitud de las gestiones de las autoridades cubanas y de la propia embajada argentina.

"La verdad es que esto afecta nuestro trabajo. Nosotros tenemos producción de dulces, trabajamos con el turismo y este fin de semana no pudimos estar y también afecta nuestra producción. Si bien están nuestros hijos la verdad es que ya queremos volver. Lo mismo les pasa a todos, tenemos trabajos y compromisos asumidos que tenemos que cumplir", indicó Valeria.

La polémica con el avión de Emtrasur investigado por la justicia argentina ha generado otras crisis similares. La semana anterior 200 venezolanos no pudieron salir del aeropuerto de Ezeiza, luego de que no se pudiera completar un vuelo comercial de la estatal venezolana Conviasa con un segundo avión de origen iraní.

Otra decena de personas quedó varada en Bolivia, donde tuvo que aterrizar la aeronave para evitar llegar a Buenos Aires, ante el temor del gobierno de Maduro de que también fuese retenida.