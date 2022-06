Anuel AA, a punto de lanzar "Me fui de gira", advierte a otros artistas: "Cancelen todo si quieren estar número uno"

Cada vez queda menos para que salga a la luz el nuevo trabajo discográfico de Anuel AA, el EP Me fui de gira. Un disco de cinco canciones que parece que está a punto de ser estrenado, como advirtió el puertorriqueño en sus redes sociales con su último post.

Desde una playa de Ibiza, el cantante le mandó un mensaje a los artistas que están planeando lanzar nueva música próximamente.

"Ya va a salir Me fui de gira, la musiquita que iban a sacar o sacaron, llamen a su equipo de trabajo porque voy a sacar Me fui de gira y siempre que salgo me voy número uno", comentó el intérprete de "China".

"Cancelen todo si quieren tratar de estar número uno porque voy a salir, y siempre que salgo me voy número uno", agregó.

En la descripción del post, el boricua preguntó a sus fans: "¿Qué vendo mejor? ¿Un álbum? ¿O un vídeo hablando mierda?".

A pesar del gran anuncio que dio Anuel AA, lo que más llamó la atención de la mayoría de usuarios es la notable pérdida de peso que ha experimentado. Algunos de los comentarios que le dejaron en el tablón de comentarios son:

"¿No te dan de comer en casa Anuel?", "Tírate un buen plato de comida", "Dios mío estás seco hijo, no te quites esa cadena que te lleva el viento" o "Papi, deja esa dieta ya, que de un momentos otro te puedes desaparecer ".

El trapero se encuentra actualmente de gira por España, un tour en el que está acompañado por su esposa Yailin. Durante uno de los conciertos que ofreció en el país, el artista vivió un desagradable incidente cuando desde el público le tiraron una botella.

Desde el escenario, el intérprete increpó a una mujer que usaba una peluca azul y la acusó de ser la que le había intentado agredir.

"¡Mira! el que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención", dijo el artista. "Yo respeto al público, pero me tienes que respetar tú a mí también, ¿oíste? La peluquita esa y tirándome botella", agregó.

