Tras "Si tú me busca", Anuel AA está listo para estrenar nuevo EP con cinco canciones

A principios de abril, Anuel AA lanzó su primera colaboración con su pareja, Yailin La Más Viral, una canción titulada "Si tú me busca" que dio mucho de qué hablar en el mundo virtual.

Y ahora, un mes y medio después, el puertorriqueño está preparado para volver a las listas de novedades musicales con un nuevo proyecto discográfico: ¡un EP que viene en camino!

El intérprete de "China" anunció por sorpresa en su cuenta de Instagram la noticia con la siguiente publicación: "'Me fui de gira' pero no estoy hablando de la gira", dejando claro que no se trata de ningún tour, sino del nombre de este nuevo proyecto que está cerca de ver la luz.

Junto a estas palabras desvelaba también que este proyecto estará compuesto por cinco canciones.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre este disco, pero sus fans recibieron la noticia con gran ilusión. Tanto que a las pocas horas, el post ronda el millón de likes en la red social.

Las expectativas con este EP están por las nubes después de que unas semanas atrás el boricua adelantase una canción que podría formar parte de este proyecto. Un corto fragmento que alertó a sus seguidores de que podría venir una nueva bomba musical en camino. ¿Será así? De momento parece que habrá que esperar...

¿Tienes ganas de escuchar lo próximo de Anuel AA?

