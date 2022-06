Melendi y Guaynaa estrenan videoclip de "Por si las moscas"

Melendi sigue combinando géneros musicales que se alejan de los ritmos a los que tenía acostumbrados a sus fans. Esa es la línea que sigue “Por si las moscas”, un tema del que acaba de estrenar su videoclip junto al puertorriqueño Guaynaa.

En su cuenta en Instagram, el intérprete de “Caminando por la vida” anunció el lanzamiento del audiovisual, una publicación compartida por el boricua: “Por si las moscas ya disponiiiibleeee!!!! Qué bien lo pasamos en la grabación!!! Espero que os guste!”.

“Por si las moscas” es una de las canciones más exitosas del último disco de Melendi, Likes y Cicatrices, que lanzó el artista español en noviembre de 2021.

El videoclip del tema fue filmado durante un concierto del asturiano en el teatro de la Axerquía de Córdoba, el pasado 21 de mayo, en el que Guaynaa subió al escenario para compartir la presentación.

El video es una especie de making off que alterna instantes de la preparación y ensayos de este concierto y el momento en que sonó “Por si las moscas” en las tarima, mientras el público disfrutaba a lo grande con ambos artistas.

“No dejaré de quererte / Hasta la última nota / Te he desnudado mil veces / Y no he tocado tu ropa / Y nunca voy a olvidarme / De esos dos ojitos negros / Que pasan a visitarme cada noche por mis sueños / Y ya he entendido que no se puede detener / Porque tú eres la mujer que amo / Te amo, te amo, te amo / Y te prometo que allí estaré por si las moscas / Aunque tú no me conozcas”, dice la canción.

El último disco de Melendi, el más vendido en España en menos de una semana luego de su lanzamiento, incluye colaboraciones con otros artistas como Carlos Rivera, Aitana, Lali y Pitizion, Mau y Ricky y Miriam Rodríguez.

El pasado año durante un concierto en el James L. Knight Center de Miami, en el que promocionaba Likes y Cicatrices, Melendi compartió con el público presente su cariño por Cuba y su gente, y se sumó al grito de "Patria y Vida" de los cubanos.

Guaynaa, por su parte, ya se ha recuperado del accidente automovilístico que sufrió a inicios de este año y se sumó a Becky G para interpretar "Tajín", uno de los temas del nuevo álbum Esquemas de la estadounidense.

