Cubanos lloran la muerte del actor Alexis Díaz de Villegas

Alexis Díaz de Villegas Foto © Facebook/ Alexis Díaz de Villegas

Los cubanos lloran este viernes la repentina muerte del actor Alexis Díaz de Villegas en La Habana, por lo que numerosos artistas e instituciones han publicado mensajes de condolencias en sus redes sociales.

“Esta noticia me ha revolcado. A pesar de las alarmas por la recaída, estabas tan feliz de trabajar. No pensé que el final estuviera tan cercano. Quizás este trabajo fue el último que hiciste y para mí fue un honor que estuviéramos juntos en él. ¡Qué triste, Alexis! Eras tan buen actor, tan excelente ser humano y un compañero de trabajo con el que siempre querría repetir experiencia. Tu alma estaba dolida y tu cuerpo dejó de responder, pero tu energía y deseos de vivir estaban intactos. Siempre permanecerás en el recuerdo de los que te conocimos y tuvimos la dicha de estar cerca alguna vez. Mis condolencias a tu familia y en especial a tu esposa y tus niños. Una noticia desoladora! Ahora, descansa en paz, amigo”, escribió en su perfil de Facebook el reconocido actor Héctor Noas.

Facebook/ Héctor Noas

El dramaturgo y activista Yunior García Aguilera también reaccionó al fallecimiento de Díaz de Villegas y compartió una fotografía del artista en el escenario. “Un largo aplauso a tu obra y tu talento, Alexis Díaz de Villegas. Gracias por todos los grandes momentos que nos regalaste sobre el escenario.Te espera la luz, en proscenio. Avanza”, afirmó.

La escritora y performer cubana Martha Luisa Hernández Cadenas manifestó su desconsuelo por la partida física del inolvidable actor, reconocido por muchos personajes en el cine y el teatro, en particular por su protagónico en Juan de los Muertos, la primera película de zombies cubana. “Estoy quebrada, qué tristeza absoluta, qué consuelo hallar. Alexis Díaz de Villegas, actor, director, maestro y genio ha fallecido en La Habana”, escribió en su perfil de Twitter.

“El teatro en Cuba acaba de morir. Alexis Diaz de Villegas era el actor de teatro más grande que ha tenido ese país. Nadie manejaba la voz como Alexis, nadie manejaba el cuerpo como Alexis. Recuerdo un día en el camerino de El Público ,estábamos en plena temporada de 'La Celestina' y yo sentía un ruido que parecía provenir de todas partes y en mi ingenuidad de actor joven pregunté -y ese ruido? Y él mismo me contestó soy yo. Estaba haciendo un sonido que parecía como cuando rozas la yema de tus dedos contra el borde de una copa, así, y era mágico porque no parecía salir de ningún lugar y se escuchaba desde todos los sitios. Así de mágico era El Majá y al mismo tiempo te rompía un guaguancó en donde quiera y en donde quiera se tomaba una botella de ron bajo el influjo de un bolero de bares y cantinas. En fin, hermano mío te deseo buen viaje y que allá arriba te encuentres con tus maestros. Extrañaré al actor pero mucho más a la persona. Te quiero”, comentó Roberto San Martín.

Facebook/ Roberto San Martín

El activista y periodista independiente cubano Boris González Arenas despidió a Díaz de Villegas y recordó las oportunidades que tuvo de conversar con él: “Hasta pronto Alexis Díaz de Villegas. Toda vez que conversé con él transmitía un sosiego que contrastaba con las turbulencias de los personajes que interpretaba en el escenario. Un abrazo a sus familiares y amigos, alguien tan estupendo es una pérdida irreparable”.

La muerte del actor se dio a conocer en la mañana de este viernes. Hasta el momento no se han declarado de modo oficial las causas de su fallecimiento, a los 56 años.

La conmoción llegó también hasta el actor Carlos Luis González, quien fuese alumno de Díaz de Villegas en la Universidad de las Artes (ISA). “Todavía no me creo tu partida Ale, recibir esta noticia me ha dejado detenido en el tiempo, cuantos recuerdos de aquellos años maravillosos que pasamos juntos en el ISA, mucho de lo que hoy soy se lo debo a tu constancia y tu fe en los actores, donde estés te mando un abrazo y un beso grande mi maestro y amigo”, afirmó.

Precisamente el ISA emitió declaraciones en su página de Facebook sobre el deceso del actor, reconocido también por su rol como profesor en ese centro de enseñanza educativa. “La Universidad de las Artes recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Alexis Díaz de Villegas, profesor de nuestra Facultad de Arte Teatral”, indica la nota.

En el texto se detallan además algunos de los logros profesionales del creador, nacido en el municipio de Cubanayagua, en Cienfuegos. Entre sus méritos resaltan los montajes teatrales de La cuarta pared, Ópera ciega, Segismundo ex Marqués y El arca, todos del director Víctor Varela.

Facebook/ ISA

El ISA también reseñó sus colaboraciones con Vicente Revuelta, Carlos Celdrán, de Argos Teatro y Carlos Díaz, de Teatro El Público. Mientras, sobre su participación en el cine recordó los largometrajes Entre ciclones, Kangamba y El cuerno de la abundancia.

“Lamentamos el fallecimiento de Alexis Díaz de Villegas, prominente y talentoso actor, director y profesor teatral. Nos lega su destacada obra en el teatro, el cine y la televisión. Reciban familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias”, escribió en Twitter la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Lieter Ledesma expresó su dolor por la repentina pérdida de su colega. “Ha muerto Alexis Diaz de Villegas a los 56 años de edad, demasiado pronto. EPD”, señaló en la descripción de una foto en la que comparte escenario con el fallecido artista.

Facebook/ Lieter Ledesma

“Ay Alexis Diaz de Villegas, hermano. Que horrible hermanito. A pesar de que la vida te golpeó duro alguna vez, siempre te recordaremos sonriente, amable, justo. Nunca te vi disgustado o enfadado. Y siempre con unas ganas de trabajar increíbles. Los Actores somos una Familia, y a veces nos pasamos más tiempo juntos trabajando que en la propia casa. Por eso nos duele. Eres uno de los Grandes, hermano. Un Artista increíble, inmenso (siempre lo decíamos) y siempre era un orgullo decir: ...de quien es el personaje? De Alexis, el Majá( para los amigos) y ya todo estaba garantizado, a actuar sin miedo. Un honor para el Elenco. Descansa en Paz AMIGO, porque sabemos de primera mano lo que en esta vida luchaste”, expresó en su perfil de Facebook Erwin Fernández.

“Descansa en paz amigo..gracias por tu confianza, por entregarme a Pablo para guiarlo, por el cariño desde el primer día, por las sonrisas, por tu familia hermosa...Gracias por compartir este día tan especial con nosotros. Dios te guarde en el cielo y que puedas seguir derrochando talento e histrionismo allá arriba...EPD”, manifestó la actriz Massiel Dueñas, junto a una foto del día de su boda.

Facebook/ Massiel Dueñas

“Descansa en paz querido Alexis Días de Villegas. Luz. EPD”, afirmó Yuliet Cruz en su cuenta oficial de Facebook.

“Conocí a Alexis cuando yo tenía 18 años y él aún no llegaba a los 30. En casa de Ramoncito. “El majá” siempre fue alguien muy interesante y especial. No fui su amigo, pero siempre lo admiré por su grandeza disfrutada en humildad. Luz para ti”, dijo el director de cine Ian Padrón.

Facebook/ Ian Padrón

También el querido actor cubano Luis Alberto García escribió un mensaje a propósito de la triste noticia: "Alexis Díaz de Villegas es, no era… es de mis personas favoritas, de mis amigos entrañables, de mis actores predilectos”.