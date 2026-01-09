“Podría estar involucrada en algún aspecto”: Trump insinúa posible papel de María Corina en la gestión venezolana

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado “podría estar involucrada en algún aspecto” del proceso en Venezuela.
Su declaración se produjo al ser consultado sobre su reunión prevista con ella en Washington la próxima semana y sobre el Premio Nobel de la Paz que, según el propio Trump, Machado quiere entregarle personalmente.
“Tendré que hablar con ella. Ella podría estar involucrada en algún aspecto de esto. Tendré que hablar con ella”, respondió Trump, sin precisar qué rol tendría Machado ni en qué áreas podría participar. Añadió que le parecía “muy agradable” que ella quisiera viajar y reiteró: “Lo espero”.
El comentario se produjo en el marco de preguntas sobre si el eventual gesto del Nobel podría modificar su postura sobre el papel de Machado en Venezuela.
Trump insistió en que primero debía conversar con ella y enlazó el tema con su propia narrativa de política exterior, al asegurar que ha “acabado con ocho guerras” y que no puede pensar en alguien “en la historia” que merezca el Nobel “más” que él, en contraste con Barack Obama, a quien criticó por haber recibido el galardón “casi inmediatamente” tras asumir la presidencia.
A inicios de semana, Trump había dicho en una entrevista con Fox News que esperaba saludar a Machado cuando llegara a Washington y que consideraría “un gran honor” recibir el Nobel como gesto de gratitud por la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro.
En esa conversación, el presentador Sean Hannity mencionó que Machado había obtenido más del 92% de votos para liderar la oposición en 2023, aunque fue excluida de la contienda presidencial por decisión del chavismo, según el texto.
El material subraya además que el interés de Trump por recibir a Machado contrasta con declaraciones previas atribuidas al mandatario tras la detención de Maduro, cuando afirmó que ella “no tenía el apoyo ni el respeto dentro del país” para liderar Venezuela.
No obstante, el Instituto Nobel noruego recordó que el Premio Nobel “no puede ser revocado ni transferido” y que, una vez anunciado el laureado, “la decisión es para siempre”; aunque los ganadores pueden disponer del dinero del premio, no pueden ceder el reconocimiento.
Trump no detalló en qué consistiría exactamente la participación de Machado ni si su rol sería formal o consultivo, limitándose a señalar que “tendrá que hablar con ella” y que “podría estar involucrada” en “algún aspecto” del proceso en Venezuela.
