Director de “Juan de los muertos” sobre muerte de Alexis Díaz de Villegas: "Estoy destruido"

Alexis Díaz de Villegas en “Juan de los muertos” Foto © Instagram / abrugues

Alejandro Brugués, el director de la película Juan de los muertos, lamentó la muerte del actor cubano Alexis Díaz de Villegas, a quien consideraba su musa y su amigo.

"No puedo. Estoy destruido. Se me ha ido un pedazo tan grande que no sé qué hacer con este hueco. Se me fue mi musa, mi amigo, mi hermano", escribió el realizador en su cuenta de Instagram, sobre el protagonista de una de las películas más importantes de su carrera.

Díaz de Villegas, un destacado actor, director teatral y profesor cubano, falleció este viernes en La Habana y la noticia de su deceso conmocionó a miles de cubanos y artistas de la isla.

"Desde el momento que se me metió Juan en la cabeza fue Alexis. La íbamos a hacer un año antes y él estaba enfermo y en tratamiento y me dijo que no iba a poder hacerla y yo le dije que sin él no había Juan, y nadie lo cuestionó y esperamos a que estuviera bien. Y nos fuimos a la guerra, porque hacer una película es eso, y no solo la ganamos sino que hicimos algo tan mágico que nos cambió la vida, y siempre que te veía te quejabas de que no podías ni salir a la calle sin que te gritaran “Juan”. Llevo días viendo todas las fotos del rodaje y me acuerdo de cada momento y cada chiste y cada bronca. Cualquiera que compartió escena contigo o te miró a través de un lente sabe que era como mirar al sol y que reventabas la cámara con tu energía", relató Brugués.

En su emotiva publicación, el cineasta argentino formado en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Los Baños, Cuba, afirmó "se me ha ido mi hermanito y nos quedaron por hacer muchas películas".

"Siempre que me siento a escribir algo nuevo pienso qué papel es para ti. En cada guión hay algo tuyo. El orgullo que he sentido al ver en la oficina de producción de algunos de esos proyectos listas de nombres de actores enormes para todos los personajes, pero solo el tuyo para el que escribí para ti y que nadie me lo cuestione, y me he imaginado dirigiéndote en cada uno de ellos y sé exactamente qué me vas a discutir y cómo nos va a quedar", dijo el director, quien asegura que sin Díaz de Villegas ya no le interesan esos proyectos, los cuales serán probablemente engavetados.

Narró que hace unos días habló con el actor y rieron hablando de nuevos proyectos. "Todo eso nos queda pendiente. Buen viaje, mi hermanito. Espérame donde estés, que tú y yo nos vamos a encontrar de nuevo y hacer todas estas cosas y la vamos a echar de pinga", subrayó.

A sus 56 años Díaz de Villegas gozaba de la admiración de su público por su excelencia actoral y se convirtió en uno de los mejores artistas de su generación.

Dueño de una increíble trayectorias dentro del teatro de la isla, Díaz de Villegas, natural del municipio cienfueguero de Cumanayagua, también triunfó en el cine, con títulos como Juan de los Muertos, Kangamba, Tres veces dos, El cuerno de la abundancia y Habana Blues.

La primera película cubana de zombies, dirigida por Alejandro Brugués conquistó a los espectadores de la isla, pues en ella se conjuga el más refrescante sentido del humor, la dura crítica a la sociedad cubana, y la relación de amor-odio con los americanos.

Su éxito fue tal que, en 2013 se alzó con el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Además de Díaz de Villegas participan en la cinta los actores cubanos Jorge Molina y Andros Perugorría (hijo de Jorge Perugorría) junto a los españoles Andrea Duro y Antonio Dechent.

Brugués nació en Buenos Aires y se formó en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños en Cuba, tras lo cual fue guionista de varias películas cubanas y forma parte de la productora independiente cubana Producciones La 5ta Avenida.

Personal Belongings, su primer largometraje como director, fue distribuido internacionalmente con amplio éxito, pero Juan de los Muertos, protagonizada por Díaz de Villegas, ha sido una de las cintas más importantes de su carrera.