Roedores, mosquitos y pestilencia en basurero de La Habana: "¿Hasta cuándo?"

El cubano Luis Lacosta, ex-director de arte en el ICAIC, denunció la proliferación de mosquitos, roedores y el aumento de la pestilencia en un basurero cerca de su casa, en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.

El aumento de la basura en las esquinas de todos los barrios de la capital es una denuncia recurrente en las redes sociales de los cubanos. "¿Hasta cuándo?" se preguntó Lacosta en una publicación en Facebook, donde en varias ocasiones ha denunciado la degradación que sufren los espacios públicos de la ciudad.

Facebook Luis Lacosta

"Ya no hay quien viva en esta aldea. ¿Qué hace el famoso Poder Popular del Municipio más malo de La Habana, capital de todos los cubanos? ¿A quién recurrir que nos oiga?", dijo.

Luis Lacosta es un destacado diseñador escenográfico, de vestuario y de iluminación cubano. Es miembro de la UNEAC y en su carrera profesional estuvo estrechamente vinculado al ICAIC, como director de arte y escenógrafo en innumerables largometrajes y cortometrajes, dentro y fuera de Cuba.

Facebook Luis Lacosta

Él y su esposa discapacitada, son adultos mayores, sin recursos para arreglar los problemas de su casa, como miles de cubanos que viven en la precariedad, sobre todo desde que el gobierno de la isla convirtió sus pensiones en estipendios ridículos, tras aprobar el proceso de unificación monetaria.

"Hace tres años la cubierta de mi vivienda empezó a tener filtraciones y mi primer paso fue dirigirme a la UNEAC, de la cual soy miembro fundador, a la sección de Radio, Cine y Televisión, que haría las gestiones pertinentes en respuesta a mi solicitud. El ICRT envió una brigada para valorar la reparación de las afectaciones, el proyecto fue truncado al generarse el cambio de CUC a moneda nacional, elevándose los costos y posponiendo su ejecución por el estado inflacionario", contó.

Facebook Luis Lacosta

Lacosta y su esposa viven en una situación de vulnerabilidad, que no les afecta solo en el espacio privado sino también en el espacio público. Las instituciones le han prometido ayuda, pero los años pasan y no se concretan. Su calidad de vida no mejora, su vivienda se deteriora cada vez más.

A mediados de junio él fue una de las personas que denunció y criticó el aumento de puestos de venta de productos agrícolas en los parques cubanos, por el deterioro que causan al paisaje urbano y la suciedad que los vendedores dejan por doquier.

Pidió a las instituciones públicas y al gobierno de La Habana que lean las redes sociales y que respondan a los criterios de la ciudadanía, pero posteriormente eliminó el contenido de dicha publicación, quizás por el alcance que tuvo su denuncia.