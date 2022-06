Profesora de Sancti Spíritus fallece por graves lesiones en accidente de tránsito

La profesora cubana Daney Susey Ramírez Padrón, natural de Sancti Spíritus, falleció este domingo como resultado de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.

La emisora local Radio Vitral confirmó la terrible noticia al compartir el post que una maestra de la víctima publicó en el grupo de Facebook “Te Aviso, Aquí hay”, en el que afirmó que el deceso ocurrió a las 2:50 am y envió condolencias a su familia, compañeros de trabajo y alumnos.

El accidente de Ramírez Padrón, quien laboraba en la Escuela Primaria Serafín Sánchez desde 2021, ocurrió el viernes último, cuando su bicicleta chocó contra un camión de transportación masiva en las proximidades de las oficinas de ETECSA en la cabecera provincial.

A la profesora le sobreviven su esposo y dos niñas pequeñas, quienes han recibido cientos de mensajes de condolencia a través de las redes sociales. “EPD, amiga, que Dios te tenga en su gloria, le de fuerzas a tu familia para seguir adelante, y proteja siempre a tus pequeñas princesas, que sé que las cuidarás desde el cielo. Aún me parece increíble que no estés, amiga incondicional, pues siempre encontrabas una manera de ayudar a todos. Excelente madre, esposa, hija y hermana.Te extrañaremos”, escribió la internauta Dayi Rodríguez.

También el forista Néstor Estévez compartió la noticia de la muerte de Ramírez Padrón y apuntó que, al parecer, el chófer involucrado en el accidente no tuvo culpa del mismo. Asimismo envió su pésame a los seres queridos de la fallecida.

El medio independiente 14ymedio reveló que el camión contra el que impactó la profesora espirituana fue un Kamaz de fabricación rusa con matrícula B133134, conducido por Jalieski Gómez. El mismo chofer y el mismo vehículo estuvieron involucrados en otro accidente que ocurrió el 22 de junio último, en el que resultó herido un anciano de 83 años.

Armando Peraza Yumar iba acompañado por un niño pequeño cuando fue atropellado por el vehículo en el cruce de la Carretera Central que conduce a la Sala de Rehabilitación del territorio. El señor fue auxiliado de forma inmediata por testigos del incidente, quienes también dieron apoyo al menor, que quedó conmocionado por el siniestro, aunque afortunadamente no sufrió ningún daño físico.

La mencionada emisora Radio Vitral indicó como causas del accidente que el adulto mayor, quien se trasladaba en una silla de ruedas eléctrica, no se detuvo en la intersección de la calle, por lo que terminó entre las ruedas del camión.

Llama la atención que, a pesar de la proximidad del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus con el lugar del accidente (apenas 400 metros), no llegó una ambulancia para prestar primeros auxilios a la víctima.

La nota del medio oficialista indicó que quienes socorrieron al anciano fueron los encargados de avisar a sus familiares y trasladarlo en un auto particular hacia el centro médico, donde fue atendido de inmediato por un equipo multisectorial.

“La verdad es que no vi venir el camión, no recuerdo ni cómo me sacaron de abajo de sus ruedas. Desperté en el hospital lleno de dolores y con múltiples golpes y hematomas”, contó Peraza Yumar al periódico Escambray.

“Me hicieron radiografías de tórax y de cadera. Vino hasta un neurólogo y me llevaron al somatón, luego ultrasonido y consulta con un cirujano. En fin, me vieron todos los especialistas del hospital. Me atendieron con prontitud, amabilidad y mucha profesionalidad”, explicó el accidentado.

Los accidentes de tránsito han aumentado en Sancti Spíritus en 2022, en comparación con las cifras reportadas en igual etapa de 2021. Las estadísticas indican que, entre enero y mayo últimos, la provincia registró 150 accidentes -24 más que en la misma etapa de 2021-, con un saldo de 10 fallecidos y 115 lesionados.