Cubana operada de cáncer de mama denuncia falta de insumos para curaciones en Cárdenas

Sandra González, paciente de cáncer de mama. Foto © Captura Facebook/Yamicel Mir Gómez

Una cubana operada hace 22 días de cáncer de mama denuncia la falta de insumos para curaciones en las unidades asistencias de la Salud en el municipio de Cárdenas, en Matanzas.

Sandra González, residente en la referida ciudad matancera, denunció en un video que compartió este sábado la usuaria Yamicel Mir Gómez en Facebook, la odisea que está pasando para que le curen la herida de su reciente operación por cáncer.

“Hace seis días que unos puntos de la herida se me abrieron y tuve que ir al policlínico ‘Héroes del Moncada’ a curarme. El primer día, como llegué después de las 12 de día, ya no pudieron curarme, pero cuando fui en el horario establecido, según explicó el enfermero, quien no llevara los materiales de curación no podía hacerlo porque no tenía con qué trabajar”, refiere en su demanda la paciente de cáncer en recuperación.

Captura Facebook/Yamicel Mir Gómez

González refirió que el enfermero en servicio aclaró “que no era problema de él, que hacía las curas con mucho gusto, pero que sencillamente no le dan materiales para trabajar. No tienen torundas para limpiar las heridas”.

“El viernes fui y no me pudieron curar, como a muchos que ahí estaban y que se fueron, Al parecer sus heridas no eran tan importantes, pero la mía, sí. Yo necesito que se cure mi para poderme dar radiaciones, que es la única manera de matar las células cancerosas que tengo en el seno”, detalló molesta la paciente.

Insistió que “mientras mi herida esté abierta, yo no puedo darme las radiaciones. Fui a ver al director del policlínico y me dijo que no tenía con qué curarme, que me podía hacer el favor de resolverme con alguien dos o tres torundas para que me curaran ese día, pero que al otro día iba a pasar por lo mismo”.

González, cansada de esta situación le comentó que iría al gobierno en el municipio a quejarse, pero él le respondió que “no le importaba que fuera”.

“Del gobierno me mandaron para Salud Pública, porque el gobierno en Cárdenas no tiene nada que ver con Salud Pública. Que no haya torundas, ellos no tienen nada que ver”, contó la paciente sobre su peregrinar de oficina en oficina en busca de una solución.

“Fui para Salud Pública Municipal y ahí, amablemente, me dijeron que no tienen cómo resolverme, porque en los policlínicos de Cárdenas no hay torundas. Me dieron un papel para que, de favor, un enfermero me curara ese día. Volvieron a aclararme que era solo por ese día, porque es un problema que no va a tener solución”, contó, también.

Por último, ella pregunta “si ahí no hay torunda para curar a los enfermos, ¿quién la va a tener? Las torundas no las venden en MLC".

"Ahora quiero que me digan, ¿cómo me voy a curar? Les advierto que no les tengo miedo, que fui a todos los lugares pertinentes para hacer esta denuncia", concluye la paciente en su denuncia.

Las carencias de insumos y de medicamentos en los servicios de Salud Pública en la isla golpea a pacientes y familiares de toda la isla.

Hace apenas tres días, una madre cubana del municipio Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, pidió ayuda en las redes sociales para conseguir un antibiótico para su hijo enfermo.

Midaisy Marrero Gil hizo una directa para denunciar que su niño tiene otitis (inflamación del oído), y como en la farmacia no hay el medicamento que le prescribieron, ella propone hacer un intercambio.

"Necesito Cefalexina y yo lo cambio por Azitromicina, al que lo necesite", sugirió.

"No tenemos termómetros. Tenemos que estar pidiendo a la impotencia médica esta que resuelva los problemas de alguna vez, que me parece que eso no va a pasar nunca", lamentó.

La afectada pidió que compartieran su directa, para si alguien tiene la Cefalexina en suspensión que la ayude.

"Aquí la situación cada vez de mal en peor y nadie resuelve absolutamente nada. Esto tiene que parar, porque aparte de no tener comida, de los apagones, de los jejenes dándonos tremendo jan, de toda la situación que tenemos, nuestros niños se enferman demasiado y aquí no tenemos de nada", cuestionó.

Pocos días antes al pedido de ayuda de Marrero Gil, otro padre desesperado por el sufrimiento de su niño, acudió a las redes sociales para ver si así consigue el medicamento que necesita para curarle una intoxicación.

Roerlandis Serrano, residente en Cárdenas, Matanzas, compartió su petición en el grupo de Facebook "Compra - Venta en Cárdenas, Santa Marta y Varadero", para ver si alguien le regala o le compra benadrilina, un fármaco de uso común que alivia síntomas de alergia o resfriado, como el enrojecimiento e irritación de la piel, la picazón de los ojos y estornudos.

"Pido de favor si alguien tiene benadrilina, es para mi niño, está desesperado, o algo que sirva para esta intoxicación, de favor lo pago al precio que sea", dijo.

Pero antes de Serrano, una joven madre de una niña de cuatro años con parálisis cerebral y otras patologías, compartió un mensaje en varios grupos de compra y venta de medicinas para conseguir un medicamento que evita las convulsiones epilépticas.

"Llevo dos meses que no puedo conseguir el Valproato de Sodio de 500mg en pastillas, porque no entra a la farmacia ni en ninguna otra que he podido averiguar", aseguró Adianés Jiménez Álvarez.

La mujer precisó que a la pequeña le indicaron estudios porque convulsiona hasta seis veces en un día, y de ahí la necesidad de administrarle este medicamento de urgencia.