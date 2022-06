Denuncian muerte por negligencia médica de joven madre en hospital de San Cristóbal

El cubano Dairon Maqueira denunció la muerte de su hermana, la joven madre Mailin Sena, como resultado de una serie de negligencias médicas en el Hospital General Docente "Comandante Pinares", de San Cristóbal, Artemisa.

Maqueria, quien es enfermero, explicó en Facebook que ese centro médico tiene una mala fama entre la población, entre otras cosas por la falta frecuente de insumos y por los errores en procedimientos simples que terminan poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

Facebook/ Dairon Maqueira

Afirmó que en la institución “el paciente explica que tiene gran malestar general, pésimo dolor y los cirujanos, por ejemplo, le dicen al paciente recién operado que salga a caminar para que expulse gases y mejore el dolor” sin detenerse a buscar las verdaderas causas del padecimiento.

Contó que no tiene miedo de hacer estas denuncias ni de perder su trabajo como consecuencia, pues como resultado del mal trabajo de los especialistas del centro médico artemiseño perdió a su hermana. “No hay una persona que no sepa que en ese hospital que me mataron a mi hermana, día a día los intensivistas luchaban, pero ya los cirujanos se la habían entregado sin vida ”, agregó.

En otra publicación posterior Maqueira mostró su dolor e indignación. “Caballero, no se juega a ser doctor, a esto no deberían llamarle hospital por Dios, me mataron a mi hermana y quien paga ??? (...) Muchos pacientes que han perdido la vida en este hospital y quien paga el error médico, nadie, porque a nadie le importa, nadie siente el dolor ajeno. Pero confío y sé que el Ministerio de Salud Pública hará justicia, porque está vez sí sabrán que en ese hospital están jugando a ser doctores, no se juega a ser doctor y mucho menos cirujano”, afirmó.

Facebook/ Dairon Maqueira

Maqueira explicó en un post siguiente que la situación terrible que llevó al deceso de su hermana comenzó con una interrupción de embarazo. El joven enfermero indicó que un doctor al que todos conocen como Tito se equivocó durante el procedimiento y provocó daños en asas intestinales de Mailin, quien pasó tres días internada, sangrando, sin que ningún médico intentara encontrar las causas. Al paso de ese tiempo “le hacen una laparotomía exploratoria y se encuentran con el desastre, con tan solo 25 añitos tienen que hacerle una histerectomía total y una colostomía temporal”, relató.

Facebook/ Dairon Maqueira

Advirtió también que, al año de esa cirugía le pidió al director del hospital que volvieran a operar a su hermana y que este le dijo que no tenían recursos para hacer el procedimiento, pero que en realidad los insumos solo se utilizaban en pacientes que tuvieran dinero o amistad con los doctores.

Maqueira comentó que “después de unos días hubo que operar prácticamente por urgencia y ahí fue donde el doctor MANUEL acabó con la vida de esa niña. La operación supuestamente fue un éxito y la dejó dos días vomitando caca y sangre”. Reclamó que alguien tenía que pagar por los errores que provocaron la muerte de su hermana y dejaron huérfana a una niña pequeña.

“Un pueblo entero pidió un milagro que nunca llegó, hice promesas, leí oraciones, casi me aprendo una biblia completa. rogamos, te pedí al oído que nunca te agotaras de luchar por tu vida, te jure que todos estaríamos ahí esperando cuando abrieras tus ojitos”, escribió el joven enfermero en un post de despedida, en el que también prometió cuidar con mucho amor a su sobrina y recordar a su hermana.

Facebook/ Dairon Maqueira

En cada una de las publicaciones recibió mensajes de condolencias y de simpatía por la terrible situación que acaba de pasar su familia. Los internautas coincidieron con su opinión sobre la pésima atención médica del hospital y exigieron que se investigue el caso y que se haga justicia con los presuntos responsables.

Desafortunadamente las negligencias médicas en la isla no constituyen sucesos aislados. En mayo de este año, Beliza Almenares Massó, otra joven madre, perdió la vida como resultado de un mal proceder en el hospital Agostinho Neto de Guantánamo.

Su pareja Ariel Acosta denunció que en el centro asistencial los médicos del cuerpo de guardia se negaron a atenderla debidamente y dijeron que la mujer fingía sus convulsiones; de acuerdo con la versión de la familia.

Mientras, en Las Tunas, Roxana Díaz Cruz afirmó que su abuela murió por negligencia médica en el policlínico Guillermo Tejas, de esa ciudad. "Cómo es posible que en el policlínico el equipo de hacer electros no funcione. Cómo es posible que haya una sola ambulancia en Las Tunas. Cómo es posible que dejen morir a una persona y no puedan mandar la ambulancia hasta que tenga un diagnóstico cuando se le haga el electro, cuando el mismo no funciona", cuestionó.