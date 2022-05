Cubana denuncia muerte de su abuela por negligencia médica en Las Tunas

"Cómo es posible que en el policlínico el equipo de hacer electros no funcione. Cómo es posible que haya una sola ambulancia en Las Tunas. Cómo es posible que dejen morir a una persona y no puedan mandar la ambulancia hasta que tenga un diagnóstico cuando se le haga el electro, cuando el mismo no funciona", cuestionó Roxana Díaz Cruz.