EE.UU. contra prohibición a Omara Ruiz de regresar a su país: "Solo se ve en Cuba"

El gobierno de Estados Unidos condenó la actitud del régimen cubano de impedir la entrada de la activista Omara Ruiz Urquiola, quien el pasado 25 de junio debía tomar un avión rumbo a La Habana en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.

"Solo en Cuba se ve encarcelar, acosar y negar la entrada a ciudadanos para castigarlos que expresen sus opiniones. Exigimos que pongan fin a esta política cruel y discriminatoria contra el pueblo cubano", dijo en su cuenta de Twitter la embajada estadounidense en La Habana.

La sede diplomática no hizo ningún comentario sobre la aerolínea Southwest Airlines, a la que Ruiz Urquiola acusó de plegarse a las exigencias de la dictadura castrista.

"Ellos [la compañía] reciben comunicaciones de personas que tienen algún problema en sus trámites. Yo estoy perfectamente en regla. Son los resultados de hacer negocios con violadores de derechos humanos", afirmó entonces la profesora universitaria.

Ruiz Urquiola negó cualquier argumento que el gobierno cubano pudiera esgrimir en su contra para impedirle regresar a su país, lo cual es una violación de sus derechos como ciudadana.

"No soy una terrorista, jamás he violado ninguna ley, nunca me han puesto ni una multa por caminar por el césped. Soy una ciudadana pacífica", subrayó.

Omara aseguró que lo ocurrido con ella cuenta con la complicidad del gobierno de Estados Unidos, que permite se viole un derecho constitucional: la movilidad de los ciudadanos del mundo.

La activista fue a Estados Unidos por una cuestión médica, a recibir tratamiento para el cáncer que padece. Su intención nunca fue emigrar, sino volver a su patria cuando se recuperase.

"No puedo vaticinar qué va a pasar conmigo porque estoy en shock. No contaba con semejante arbitrariedad. Mis propiedades están en Cuba, mi madre, mis animales, mi vida, todo está en Cuba y ellos deciden que no puedo entrar", dijo Ruiz Urquiola desde el aeropuerto.

La activista cubana Anamely Ramos, a quien en febrero pasado la aerolínea American Airlines le impidió viajar a Cuba por órdenes del gobierno cubano, denunció la situación de Omara.

"Lo que está pasando hoy con Omara vuelve a sacar a la luz la misma pregunta: ¿Quién o qué garantiza los derechos de los cubanos? ¿Existe acaso alguna vía para reclamarlos?", cuestionó Ramos.