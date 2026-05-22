Nuevo cambio migratorio afecta ajuste de estatus en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó ayer un memorando oficial que restringe drásticamente el ajuste de estatus dentro del territorio estadounidense, limitándolo únicamente a «circunstancias extraordinarias» y obligando a la mayoría de los extranjeros con visas temporales a regresar a su país de origen para tramitar la residencia permanente por vía consular.

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo, entrevistada por Tania Costa para CiberCuba, describió el impacto de la medida con una frase directa: «Muchísimas personas, muchísimas personas. Yo tengo clientes esperando que les mandamos su paquete desde el año pasado desde enero para el ajuste de estatus».

El anuncio oficial de USCIS establece en su tercer párrafo que «los no inmigrantes como los estudiantes, trabajadores temporales y personas con visa de turista vienen a Estados Unidos por un periodo breve y por una razón específica» y que el sistema «está diseñado para que regresen a su país cuando termine su visita y que su visita no funcione como el primer paso para obtener una tarjeta verde».

La directiva afecta directamente a quienes entraron con visa de turismo, autorización ESTA u otras visas temporales y posteriormente encontraron una vía de ajuste, como el matrimonio con un ciudadano estadounidense o la petición de un hijo mayor de 21 años. Marcelo confirmó que venezolanos con doble ciudadanía española, portuguesa o italiana que ingresaron con ESTA y tienen familiares en EE.UU. también están en ese grupo.

Una de las preguntas más urgentes entre la comunidad cubana era si la medida afecta la Ley de Ajuste Cubano. Marcelo fue clara: «Hasta el momento, Tania, la ley de ajuste cubano, si eres cubana, entras con el ESTA y esperas al año y un día, no te afecta».

Sin embargo, la abogada advirtió sobre lo que llamó una «trampa» lógica. Tania Costa la formuló así durante la entrevista: «La trampa está en que si yo no puedo quedarme en Estados Unidos para esperar al año y un día, nunca puedo sumar el año y un día».

Marcelo respondió: «Exacto, por eso yo sacaría de la ecuación a la ley de ajuste cubano. Yo lo saco totalmente de la ecuación porque entonces no te dejarían cumplir el requisito que la ley exige que tú cumplas».

La abogada fue contundente sobre las consecuencias si la directiva se extendiera a cubanos: «Si van a decir que se afecta también a las personas que van a hacer el ajuste cubano, entonces ya sí... díganme que el ajuste de estatus basado en la ley de ajuste cubano pues ya terminó. Porque la esencia es no tener que regresar a Cuba para poder hacer el estatus aquí».

Marcelo también aclaró que quienes ya tramitaron su caso por vía consular desde la Embajada de EE.UU. en La Habana y entraron con visa de inmigrante no están afectados, ya que completaron el proceso consular antes de ingresar al país.

Sobre la legalidad de la medida, la abogada fue crítica: «Están haciendo un análisis de la ley incorrecto, lo cual me hace pensar que como siempre van a haber demandas y las demandas entonces van a estar a nuestro favor porque están interpretando la ley de una manera errónea como han venido haciéndolo desde que comenzó esta administración».

Esta nueva directiva se suma a una cadena de restricciones migratorias que afectan los procesos de residencia para cubanos desde el inicio de la administración Trump, incluyendo la pausa en el procesamiento de solicitudes para beneficiarios del parole humanitario y la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, entre ellos Cuba, desde el 21 de enero de 2026.

El memorando no especifica una fecha de entrada en vigor, lo que genera incertidumbre adicional sobre si la medida afecta también las solicitudes ya presentadas, según advirtió Marcelo durante la entrevista.