Plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirma otros dos feminicidios en La Habana

La plataforma Yo Sí te Creo en Cuba contra la violencia machista en la isla confirmó este martes otros dos feminicidios ocurridos en La Habana.

“Acabamos de confirmar dos nuevos feminicidios, que se suman a los tres ya reportados en los últimos días de junio. Cuba no puede seguir sin realizar los mecanismos estándares para enfrentar la violencia feminicida: hay que declarar estados de emergencia, crear refugios, tener protocolos específicos para desapariciones de personas y tener un sistema especializado”, refiere el grupo en su perfil de Facebook.

También en la información destacan que “si las autoridades no quieren o no pueden, pues dejen a la sociedad civil trabajar y apoyar. Los casos de feminicidio siguen reportándose y no hay respuesta estatal. ¿Cuántas más deben morir innecesariamente?”.

Captura Facebook/Yo Sí te Creo en Cuba

Según este último reporte de la plataforma, la joven Daniela Hernández Terrero fue asesinada este 25 de junio por su expareja y padre de sus dos hijos.

Refieren que los hechos sucedieron en Centro Habana y que luego de este terrible crimen, el agresor se suicidó.

El segundo caso de feminicidio es el de Tania González, ocurrido en la noche del 27 de junio, quien fue ultimada por su pareja frente a su hija y nietos, en la casa donde residía en el Diezmero, San Miguel del Padrón.

La plataforma también confirma el feminicidio sexual de Claudia Montes, desaparecida y luego hallada muerta en Martí, Matanzas, además de que están investigando otro reporte en Santa Clara (de mayo) y otro en el barrio de Jesús María (en junio), en Centro Habana, para los que piden la colaboración ciudadana.

“Esto que sucede es alarmante y más en un escenario de crisis económica y política”, sostiene Yo Sí Te Creo en Cuba, una plataforma de acompañamiento a las víctimas de violencia machista en la isla.

Asimismo, piden ayuda y apoyo a todos los proyectos, organizaciones y ciudadanos conscientes y sensibles, en buscar soluciones a este problema.

También sugieren a las familias con personas desaparecidas “que usen todos los medios en las primeras 48 horas, que son vitales, si la PNR no hace su trabajo, usen las redes sociales y háganlo viral”.

Este martes también se conoció del feminicidio de Yudith Guardado a manos de su esposo, quien luego se suicidó en el poblado Coliseo, en la provincia de Matanzas.

La víctima, de 51 años, tenía dos hijos en común con el agresor. El crimen ocurrió el pasado 23 de junio.

El 23 de junio, además, se supo el caso de otro feminicidio ocurrido en Cuba, en el que una mujer fue asesinada por su pareja en La Habana.

Patricia Williams, de 30 años, murió a manos de su pareja el pasado miércoles 22 de junio en horas de la noche.

Según el Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas, al menos 36 mujeres murieron en Cuba en 2021 como consecuencia de la violencia machista.

La cifra marcó un incremento en relación con 2020, en que se contabilizaron 32 crímenes de esa naturaleza en el país, 29 de ellos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

“En la isla, y pese a las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios, y además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales”, subrayó Alas Tensas, que reiteró la falta de voluntad política del régimen cubano para hacer frente al tema.

Las plataformas feministas exigen a las autoridades cubanas la habilitación de refugios para mujeres maltratadas, así como la tipificación del feminicidio en el Código Penal y la aprobación de leyes contra la violencia machista.

El conteo y verificación de crímenes de género en Cuba es realizado de forma coordinada por plataformas independientes, pues el gobierno no publica cifras oficiales y se estima que la cantidad real de mujeres asesinadas en el país es mucho más alarmante de lo que alcanza a registrar el conteo independiente.