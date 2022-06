Gobierno cubano niega entrada a joven residente en EE.UU.

El gobierno cubano negó la entrada a la isla al joven Yosvannis Modesto Díaz Serpa, residente en Estados Unidos y crítico con el régimen de La Habana.

"¿Cómo le explico a mi madre, a mi familia, a mis amigos, que el gobierno dictatorial cubano simplemente decidió que no pisaré mi tierra natal?", escribió en su perfil de Facebook poco después de conocer que estaba regulado por las autoridades migratorias de la isla.

Captura de pantalla de Facebook

CiberCuba conoció a través de Díaz Serpa que la aerolínea con la que viajaría no ofreció muchos detalles, y por su cuenta pudo averiguar otras cosas.

"Yo salí de Cuba hace algunos años con pasaporte oficial y supuestamente todo estaba en orden. En su momento se me hizo saber que no adoptarían ninguna medida contra mí. Llegué a México a través de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), que me permitió obtener el documento para viajar y así evitar la solicitud de visado", relató.

Momento en que la aerolínea le notifica la cancelación de su boleto a petición de las autoridades cubanas / Facebook: Modesto D. Serpa

Díaz Serpa aclaró que el evento en el que participó no estaba relacionado con la UNEAC ni otro organismo del estado, y por tanto lo único que hizo fue aprovechar la oportunidad de tener un pasaporte oficial para escapar de Cuba.

Al conocer la noticia, que le tomó por sorpresa porque todos sus documentos están en regla y no tiene deudas con la justicia cubana, recordó que no es la primera persona a quien las autoridades migratorias de La Habana le niegan el permiso de entrada al país, violando incluso derechos humanos básicos.

"Tengo una amiga, que desde que salió de Cuba, no ha podido entrar", subrayó.

El caso de este joven cubano es similar al de otros activistas y opositores que están tanto dentro como fuera de Cuba y el caso más reciente es el de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, a quien le negaron la entrada a la isla, tras finalizar un tratamiento oncológico en Estados Unidos.

"Soy bienvenido en cualquier parte del mundo excepto en mi propia tierra, donde normalmente me deberían recibir. Esto es sólo posible por las atrocidades de un gobierno comunista dictador", finalizó Díaz Serpa,

Este joven, junto a muchos otros, firmó en febrero de 2021 una carta dirigida a los gobierno de Cuba mostrándose a favor de normalizar las relaciones con sus ciudadanos.

"Como ciudadanos cubanos queremos que el gobierno avance hacia la normalización de las relaciones con el resto de las naciones, pero, en primer lugar, con los propios cubanos donde quiera que se encuentren", dice la misiva.

Las autoridades cubanas, a raíz de las modificaciones a la Ley de Migración que se hicieron en 2012, tienen la potestad de decidir quién entra o sale del país, regulando a opositores y activistas, en detrimento de los derechos humanos.

La mayoría de los casos se notifica la decisión poco antes de abordar el avión y sin que existan derechos para reclamar a ninguna autoridad.

Activistas en Estados Unidos denuncian que empresas privadas y un gobierno democrático se pliega a los interés de la dictadura y es cómplice en la violación de derechos fundamentales, amparados incluso en las constituciones de ambos país.