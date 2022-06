Denuncian venta de croquetas explosivas en negocio privado de Bauta

Las croquetas explosivas vuelven a ser noticia en Cuba luego de que un negocio privado en Bauta retomara la venta de este peligroso producto y causara graves quemaduras a dos mujeres.

Dos denuncias en el grupo de Facebook "GENTE DE BAUTA" indican que un puesto de venta a cargo de un cuentapropista llamado Luis, y ubicado detrás del mercado local en la calle Martí, oferta croquetas que explotan al hacer contacto con el aceite caliente.

Las imágenes posteadas muestran a una mujer con quemaduras severas en la cara y el cuello, y a otra con brazo y hombro quemados.

"Ciudadanos de Bauta, si no quieren terminar así no compren más croquetas detrás del mercado. Ahora ella quedará marcada para toda su vida, y ni tan siquiera le pagan una indemnización por todos los daños causados", afirmó el primer post.

Mujer sufre quemaduras por croquetas explosivas en Bauta. Facebook

En el segundo, la otra víctima recomienda "tengan cuidado al freír las croquetas que venden detrás del mercado en la calle Martí, me explotaron en la mano y estoy toda quemada ya hace una semana y no mejoro, no me quemé la cara porque fui rápida pero tengo entendido que una muchacha se quemó la cara y bien grave", explicó.

El pasado año varios cubanos fueron víctimas de estas croquetas, un alimento de alta demanda en medio de la escasez de alimentos que atraviesa la población del país. El producto era elaborado y distribuido por la empresa estatal procesadora de alimentos Prodal.

Durante 2021 varias personas terminaron en los hospitales con lesiones ocasionadas por este producto, lo cual obligó a la empresa estatal Prodal, fabricante de las mismas, a dar explicaciones a la población sobre este alimento que, a juicio de muchos, contenía "dinamita".

Este producto suele ser elaborado en la isla con alguna sustancia de proteína animal cocida con harina de trigo y pan, pero al parecer algún extraño ingrediente provoca que exploten. El gobierno se limitó a culpar a la población de "no saber freír las croquetas", y publicó un manual que explicaba cómo realizar "el proceso correcto".

Aunque el auge de casos se disparó el pasado año, cuando el régimen vendía módulos de 20 croquetas a la población para paliar la crisis en medio de la pandemia del Covid-19, los primeros incidentes con las "croquetas explosivas" en Cuba se reportaron en la década de los 70. En esos años a los hospitales comenzaron a llegar personas que quedaron con los rostros quemados y algunos hasta perdieron un ojo, según un artículo publicado en 2013 por el portal Cubanet.

En 2015, un vecino del municipio Cerro en La Habana denunció que compró 10 pesos de croquetas criollas y que, luego de freírlas, una explotó en el plato y le dio en la espalda cuando él buscaba agua en el refrigerador.

Al otro día, su hijastro Leandro decidió freír más croquetas, pero estas empezaron a explotar cuando las sacaba de la sartén, quemándole rostro, ojos, manos y otras partes del cuerpo. El joven tuvo quemaduras en la córnea y de segundo grado en la piel.

El pasado año, una señora a la que le explotaron las croquetas de pescado en la mesa preguntó si habían mezclado la claria con dinamita.

Lo cierto es que la explosividad de las croquetas cubanas ha llegado incluso al cine, a través del corto de "ficción" titulado "Croquetas de ave", en referencia al dicho popular que asegura que el alimento es confeccionado con carne de ave, es decir, de "ave-rigua".

Asimismo, el pasado año la prensa estadounidense abordó el caso en un reportaje publicado en la sección NBC Latino que cuestionaba que el producto cubano no había sido retirado del mercado a pesar de las quemaduras reportadas. Además, denunciaba que el gobierno cubano tampoco había abierto una investigación al respecto u ofrecido respuestas al pueblo.