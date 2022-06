Liberan al opositor cubano Coco Fariñas tras varias horas de detención en Santa Clara

Coco Fariñas Foto © Facebook / Coco Fariñas

El líder del opositor Frente Antitotalitario Unido (FANTU), Guillermo "Coco" Fariñas, fue liberado en la tarde de este miércoles tras varias horas de detención arbitraria en Santa Clara, donde la escalada represiva se acrecienta a medida que se acerca el aniversario de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio.

La noticia de la liberación de Fariñas fue confirmada a CiberCuba por Jonathan López, cuñado del manifestante y preso político del 11J Andy García Lorenzo.

El activista Pedro López, quien también fue liberado esta tarde con una acusación por "instigación a delinquir", denunció en Facebook que Fariñas fue detenido en horas de la mañana de este miércoles y no se sabía nada de él.

Asimismo, subrayó que "la represión no cesa" contra los activistas santaclareños, especialmente contra los familiares de García Lorenzo.

Post de Pedro López en Facebook. Captura

La detención de Fariñas ocurre en el contexto de la escalada represiva en Santa Clara cuando se acerca el primer aniversario de las masivas protestas del 11 de julio de 2021, cuando fue detenido el joven Andy García Lorenzo, hermano de Roxana, la esposa de Jonathan.

En la mañana dos agentes detuvieron al activista y amigo de la familia Víctor Ruiz, quien fue multado con 3.000 pesos y amenazado por sus denuncias en redes sociales.

El martes, por su parte, fueron detenidos Pedro López y su hijo Jonathan, así como Roxana García Lorenzo. A los tres les decomisaron sus teléfonos y Pedro permaneció en una celda hasta hoy. Su hijo, Jonathan López, fue instruido de cargos por "desobediencia".

Ruiz dijo que la Seguridad del Estado tiene miedo de otro 11 de julio, y le aclaró en la mañana que si ese día la gente sale a las calles culparán de ello a los activistas, incluidos los familiares del joven manifestante, quien cumple una condena de cinco años por protestar el pasado año.

La familia del preso político Andy García Lorenzo es acosada constantemente por la Seguridad del Estado y personas afines a la dictadura, y sufren actos de repudio, amenazas y campañas para desprestigiar su labor como activistas a favor de los prisioneros del 11J.

Fariñas ha sido uno de los opositores que ha brindado apoyo y compañía a esta y otras familias de los detenidos durante esas protestas; por lo que varios cubanos reaccionaron indignados en redes a la detención del opositor.

"No más cacería, no más represión. Cuba no les pertenece, esbirros de mierda. Cuba es de todos los cubanos dignos que respetamos los derechos legítimos de la gente", "¿Ellos quieren evitar otro levantamiento o lo están provocando?", fueron algunos comentarios en el post de López en Facebook.

Fariñas es constantemente perseguido por el régimen cubano. El pasado 25 de mayo fue arrestado y su hija, Haisa Fariñas, denunció que "Ya no le es permitido ni salir de su vivienda, violándole así una vez más su derecho de libre circulación".