Ugás a familiares de Andy Cruz: “Tengan fe, esto pasará y seguro la grandeza lo espera”

El boxeador cubano Yordenis Ugás envió un mensaje de apoyo al pugilista Andy Cruz y sus familiares en el que les aseguró que “tengan fe, esto pasará y seguro la grandeza lo espera”, tras conocerse que no habría logrado escapar de Cuba y estaría retenido en algún punto del país.

“Mi mensaje para la familia de Andy es que levanten su voz”, dijo este miércoles el deportista en su perfil de Facebook, en el que aseguró, además, que este caso le recuerda lo que pasó él y su familia cuando decidió marcharse del país a los 22 años.

“Estaba mirando la noticia de Andy Cruz y la verdad a mi ese boxeo, ni ese equipo me interesa, ni nunca hablo sobre ese tema. Pero este caso de Andy me recuerda tanto por lo que pasó mi familia y yo”, apuntó el pugilista en la red.

Captura Facebook/Yordenis Ugás

También recordó que “en 2009 gané mi quinto Girón consecutivo, fui la mejor pelea, el mejor peleador del torneo y era el único campeón mundial activo en Cuba, era el mejor peleador cubano, pero tenía malas relaciones con el comisionado porque tenía una moto y par de cadenas. En ese punto, ya no me querían, ni yo los quería a ellos. Podía portarme bien, viajar y quedarme en un país como la mayoría. Mi orgullo, la juventud, tenía 22 años y quería hacer las cosas diferentes”.

Señaló, además, que pidió a esa edad la baja para venir irse del país en una lancha por su cuenta. “Me salió mal, tuve un año exacto tratando de venir, de marzo a marzo; estuve tres veces en calabozos: en el técnico de Pinar, en La habana, Camagüey, pero hoy esa decisión es uno de los mayores orgullo de mi vida”.

Comentó que ahora no es momento de juzgar a Cruz porque no se quedó en otros viajes. “Lo hizo ahora, muchos no lo hacen nunca. Lo más difícil de todo esto es que con este nuevo Código Penal, que pasaron mientras el pueblo está haciendo colas o inventando para poder tener una comida al día, lo pueden meter preso y joderle par de años al muchacho”, argumentó Ugás.

“Sería uno más, entre los millones de seres que una dictadura, un sistema, un partido le roba el sueño y a todo aquel que quiera quitarse la cadena, romper el techo y volar, que tratan de cortarle las alas”, sostuvo el boxeador.

Añadió, que solo esto es un tema en Cuba, porque “ninguna campeón olímpico o atleta de élite en ningún otro país del mundo, quitando Kore, tiene que escapar o estar en estas desgracias”.

“Mi mensaje para la familia de Andy es que levanten su voz. Hace 13 años mi mamá no tenía internet, ni teléfono, si no estoy seguro que hubiera salido a denunciar lo que estaba pasando con nosotros. Que toda Cuba se entere. Y que tengan fe, esto pasará y seguro la grandeza le espera. Patria y Vida”, concluye en su mensaje de apoyo a Cruz.

Esta semana se confirmó que Cruz no logró salir de Cuba, tras nota difundida por la federación cubana del deporte de los puños, en la que se habló del "intento" de salida ilegal del boxeador, además de referirse en términos de "grave indisciplina" que acarreará "los análisis correspondientes".

Días antes días, numerosos medios de prensa se hicieron eco de la posibilidad de que el campeón olímpico y mundial hubiera emigrado y se encontrara en República Dominicana.

Uno de los primero en informar de la supuesta partida de Cruz fue el experto en boxeo Willy Suárez. También el 20 de junio, el atleta matancero dijo en sus redes sociales que "a veces se deben tomar decisiones que a algunas personas no les gustarán. No estoy aquí para complacer a nadie más que a mí y a mi familia".