Cardi B regresa con "Hot Shit", su nueva canción junto a Kanye West y Lil Durk

¡Cardi B está de vuelta con nueva música! Han tenido que pasar muchos meses para ver un lanzamiento de la rapera neoyorquina. Pero la espera ha acabado con "Hot shit", una canción para la que ha contado con dos invitados de lujo: Kanye West y Lil Durk.

En esta canción, los tres artistas presumen de sus riquezas, y aunque en un principio parecía que vendría acompañada de su propio videoclip, no ha sido el caso. Una decepción la que se han llevado sus seguidores, que después de ver el primer adelanto del clip estaban seguros que sería una gran pieza audiovisual. Una desilusión que compensa tener una nueva canción de la intérprete de "Bodak Yellow" o "I Like It".

De esta manera, la artista de orígenes dominicanos vuelve a la escena musical después del año pasado, y lo hace con esta canción que seguro formará parte de la playlist de este verano.

En un directo que hizo antes del lanzamiento, Cardi B reconoció que dudó hasta el último momento si estrenar o no la canción porque no tenía el vídeo oficial. Sin embargo, finalmente decidió hacerlo para que sus fans puedan disfrutarlo desde ya.

"Hot shit" seguramente formará parte del próximo álbum de la cantante, ese segundo disco que todo el mundo espera impaciente, y es que ya han pasado 4 años desde que lanzó Invasion of Privacy. Un trabajo discográfico que la consagró en el mundo del rap y que fue de lo más aclamado.

En este tiempo, además de ser mamá de nuevo, ha estado presentado diferentes sencillos, como "WAP" con Megan Thee Stallion, un éxito mundial que arrasó, o "Up".

¿Qué te parece lo nuevo de Cardi B?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.