Choferes cubanos preocupados ante incremento de robo de vehículos en el país

Choferes cubanos expresaron su preocupación ante el incremento de los casos de robos de vehículos en el país y la ineficiencia de la policía local para investigar y recuperar los carros sustraídos.

El usuario Luis Susini compartió información sobre un delito de este tipo en el grupo de Facebook “Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!”, en el que dos señores fueron víctima de un robo, mientras repostaban combustible en el servicentro del kilómetro 259 de la Autopista Nacional.

Susini describió la escena, ocurrida este jueves en horas del mediodía, como salida de una película de la saga Rápido y Furioso, pues todo sucedió en cuestión de segundos, aprovechando que las víctimas, al parecer de nacionalidad española, habían dejado las llaves dentro del vehículo. El internauta pidió precaución y cuidado a los conductores para evitar estos sucesos.

La velocidad de los ladrones fue tal que ninguna de las personas que intentaron ayudar a los afectados pudo hacer nada concreto. La policía llegó al lugar de los hechos al rato de que fuera convocada, pero hasta el momento no se tienen detalles sobre el caso o la posible recuperación del vehículo y las pertenencias de las dos personas perjudicadas.

En los comentarios otros foristas también expresaron su temor por la inseguridad que afecta a las carreteras cubanas y la lentitud de las fuerzas del orden. “En el kilómetro 172 ya se han robado cuatro, y no han cogido a nadie, pero grita algo que a ellos no les guste, que no terminas de decirlo”, afirmó un usuario.

“En el 259 eso acostumbra a pasar, tú piensas que están cogiendo botella y lo que están es casando al que ande mariao”, “La tranquilidad que tanto decíamos tener se fue a bolina y no desde ahora, hace mucho es un peligro viajar”, “Los pobres turistas deberían haberle dicho a la policía que los ladrones llevaban un cartel de Patria y Vida, esa es la única forma en la que iba a aparecer su carro”, agregaron otros internautas.

La inseguridad en la isla resulta cada vez más alarmante, pues con frecuencia se reportan casos de robos. El 27 de junio último un estudiante de la Universidad Ignacio Agramonte y Loynaz, en Camagüey, denunció la sustracción de su moto eléctrica del parqueo de la instalación.

El hecho ocurrió en la mañana, de acuerdo con una información publicada por el portal independiente La Hora de Cuba. El joven, alumno de la carrera de Ingeniería Civil, relató que en un descuido dejó la llave en el arranque de la motorina. Al darse cuenta de que no tenía la llave encima, fue al parqueo y comprobó que se la habían robado.

También a mediados del mes anterior, un anciano de 80 años fue golpeado en la entrada de su casa por dos delincuentes que aprovecharon su vulnerabilidad para sustraerle una motorina. “Fueron dos los asaltantes, ambos venían en una moto la cual mi papá no fue capaz de ver, uno fue el que realizó el robo. Esto ocurrió en Calle Luis Estévez, esquina Párraga municipio Diez de Octubre”, denunció en Facebook el usuario Gabrielle Table, hijo de la víctima.