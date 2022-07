Rosa Martorell a Díaz-Canel: "¿Cuándo vas a condenar las agresiones de verdad, no este teatro?"

La influencer española Rosa Martorell envió un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel, luego que este manifestara su apoyo a Ana Hurtado, una española comunista y defensora del régimen castrista, que acusó a un hombre de haberla agredido en un supermercado de Barcelona.

Rosa, quien viajó como turista a Cuba y se impactó tanto con su realidad que acabó haciendo videos para denunciar la miseria del pueblo, calificó de "teatro" el supuesto ataque que sufrió Hurtado, y le recordó a Díaz-Canel las verdaderas agresiones que sufren los que se atreven a disentir del gobierno en la Isla.

"¿Cuál es la 'agresión' exactamente?¿A qué 'pueblo' cubano defiende? Querrás decir a los dictadores como tú y a sus secuaces. ¿Cuándo vas a condenar las agresiones (las de verdad, no este teatro) que se realizan bajo tu dictadura a los cubanos que piensan diferente y que no te quieren en Cuba?", cuestionó.

El viernes, Díaz-Canel en su cuenta de Twitter mostró su solidaridad con Hurtado, conocida por su postura extremista y sus ofensas a quienes no tienen su misma ideología.

"Esta agresión es vil y cobarde, es inadmisible. Nuestra denuncia y condena. Ana Hurtado, estamos contigo. Amamos el amor, odiamos al odio", escribió el sucesor de Raúl Castro.

Esta semana la mujer fue abordada en un supermercado de Barcelona, por un coterráneo que la acusó de defender a los "asesinos de Cuba" y la emplazó irse a vivir a la Isla, ya que se vanagloria de ser comunista.

"Comprando en los supermercados que los cubanos no pueden comprar y defendiendo a los asesinos de Cuba. Pues pírate a Cuba, que en Cuba los cubanos no pueden comprar en un supermercado así. Vete a Cuba que en Cuba no puedes hacer esa compra con el sueldo de los cubanos", le dijo.

La mujer pidió que viniera la policía y acusó al hombre de escupirla y pegarle, algo que él negó, aunque admitió que la había empujado.

"Viene la policía y tú te vas de aquí con la policía por gusano. Soy comunista y bien. Y a Cuba no vas a volver a entrar", gritó ella, comentario que revela su poder entre la cúpula del régimen.