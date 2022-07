Díaz-Canel apoya públicamente a Ana Hurtado: "Esta agresión es vil y cobarde"

Miguel Díaz-Canel manifestó este viernes su apoyo a Ana Hurtado, que denunció haber sufrido una agresión física en un supermercado de Barcelona por parte de un español que le echó en cara su apoyo al régimen cubano.

“Esta agresión es vil y cobarde, es inadmisible. Nuestra denuncia y condena. Ana Hurtado estamos contigo. Amamos el amor, odiamos al odio”, escribió Díaz-Canel en Twitter, haciéndose eco de un mensaje previo de solidaridad con la defensora del régimen, escrito por el exespía Gerardo Hernández Nordelo.

"¡Odiadores fascistoides que piden 'libertad de expresión' para Cuba, agreden cobardemente a una mujer por el 'crimen' de defender al pueblo cubano. ¿Dónde están los preocupados por los DDHH?", escribió por su parte el Coodinador Nacional de los CDR.

Ambos mensajes han sido recibidos con cientos de respuestas de cubanos recordando al régimen que lo que le haya pasado a Hurtado es, en todo caso, mínimo frente a la violencia física sistemática que padecen los positores políticos en la isla.

"Eso es insignificante comparado con los actos de repudio orquestados y dirigidos por el PCC y otras organizaciones de masas serviles al partido. ¡Quien siembra espinas, cosechará pinchazos!", sentenció un internauta.

"¿Qué me dices de los actos de repudio de 'los que aman' y sus hordas subnormales a los que piensan diferente?", cuestionó indignado otro comentarista que acompañó su comentario de un collage de fotos de actos de repudio en Cuba.

En un video posterior, la fiel defensora del Gobierno cubano -cuya publicación fijada desde hace meses en redes sociales es una foto junto a Díaz-Canel- dijo que tiene un "parte de lesiones" emitido por las autoridades sanitarias catalanas sobre lo sucedido en el supermercado, al tiempo aseguró que viene recibiendo amenazas de muerte desde perfiles falsos desde hace varias semanas.

"A mí la gusanera me viene amenazando con denuncias", dijo, aunque advirtió que no va a anunciar lo que piensa hacer para hacer frente a esos amagos de violencia contra ella.

Ana Hurtado fue abordada por un ciudadano español este jueves en un supermercado de la cadena Lidl, en Barcelona, que le echó en cara defender a los “asesinos de Cuba” y la emplazó irse a vivir a la isla donde -según se encargó de subrayarle a la joven castrista- a los cubanos no les alcanza el sueldo para comer.

Las imágenes difundidas en redes sociales no permiten precisar el momento exacto en que Hurtado fue violentada físicamente

“Yo te he escupido, no te he pegado. Te he empujado”, admitió el español en medio de gritos enfurecidos de “gusano, gusano, gusano” de Ana Hurtado.

La periodista española, que reitera una y otra vez su orgullo de ser comunista, recibió el apoyo de una argentina que se encontraba en ese momento en el lugar, pero también recibió la sugerencia de algún testigo de la cola que le gritó que se pirara a Cuba.

En los últimos meses Ana Hurtado se ha ganado un generalizado rechazo entre los cubanos críticos con el régimen de La Habana.

La española se dio a conocer en marzo luego de asistir como invitada a una Mesa Redonda en la que llamó "delincuentes" a los cubanos que en España se manifiestan contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Desde entonces Hurtado no ha escatimado en ofensas públicas hacia cualquier persona que se manifieste contraria al Gobierno cubano. En días recientes calificó al cantante Pablo Milanés de "gusano y ruin".

Tampoco escapó de su enojo el mismísimo Alejandro Sanz, de quien dijo que en España no lo oye nadie, ello solo porque el cantante arremetió contra Díaz-Canel en un concierto en Madrid.