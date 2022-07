Español enfrenta a periodista Ana Hurtado en supermercado de Barcelona

La periodista y fiel defensora del régimen cubano, Ana Hurtado, fue abordada por un español en un supermercado de la cadena Lidl, en Barcelona, que le echó en cara defender a los “asesinos de Cuba” y la emplazó irse a vivir a la isla, ya que se vanagloria de ser comunista.

“Que venga la policía que este hombre me ha escupido y me ha pegado”, se quejó Hurtado en un video difundido en redes sociales en los que llegó a amenazar al presunto agresor con impedirle su entrada en Cuba, comentario que revela su poder entre la cúpula del régimen.

“Yo te he escupido, no te he pegado. Te he empujado”, admitió el español en medio de gritos enfurecidos de “gusano, gusano, gusano” de Ana Hurtado y el intento de mediación del guardia de seguridad del supermercado.

“Viene la policía y tú te vas de aquí con la policía por gusano. Soy comunista y bien. Y a Cuba no vas a volver a entrar”, gritó la española.

“Sí y comprando en los supermercados que los cubanos no pueden comprar y defendiendo a los asesinos de Cuba. Pues pírate a Cuba que en Cuba los cubanos no pueden comprar en un supermercado así. Vete a Cuba que en Cuba no puedes hacer esa compra con el sueldo de los cubanos”, respondió el español, que durante el enfrentamiento público la calificó de “impresentable”.

“Tengo tu cara y te voy a denunciar”, gritó con impotencia la periodista española cuando vio que la persona que la abordó se iba del supermercado, sito en el barrio de Sant Antoni, sin conseguir su propósito de que viniera la policía.

"Sí, estando en el supermercado me ha venido un gusano por la espalda y me ha agredido físicamente y me ha escupido. ¿No tenías coj*nes para venirme de frente? Llevo días con amenazas de muerte por privado pero son tan pencos que ni para un buen escupitajo han tenido", escribió la española en Facebook donde prometió un video para contar lo sucedido.

"La próxima, por favor, mandádme a uno más macho y con más hombría para cumplir las amenazas, porque este era un espantapájaros", añadió Hurtado en un comentario con tintes homofóbicos.

Por su postura extremista y su capacidad para ofender a quienes no tienen su misma ideología, en los últimos meses Ana Hurtado se ha ganado el rechazo de los cubanos que no comulgan con el régimen de La Habana.

La española se dio a conocer a mediados de marzo luego de asistir como invitada a una Mesa Redonda en la que llamó "delincuentes" a los cubanos que en España se manifiestan contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Desde entonces Hurtado no ha escatimado en ofensas públicas hacia cualquier persona que se manifieste contraria al Gobierno cubano. En días recientes calificó al cantante Pablo Milanés de "gusano y ruin".

Nacida en 1986 en Andalucía, Ana Hurtado se presenta como antifascista y activista comunicacional en sus redes sociales, y dedica esos espacios virtuales a defender al régimen comunista de La Habana, así como a atacar a opositores y activistas de derechos humanos.

Su ofensa predilecta para quienes no piensan como ella es, como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones: "gusano".