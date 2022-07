Cameron Díaz sale de su retiro para unirse a comedia de Netflix con Jamie Foxx

Cameron Díaz escandalizó a la industria Hollywoodense cuando anunció formalmente su retiro en 2018 luego de cuatro años sin aparecer en la pantalla, pero una comedia junto al carismático Jamie Foxx, producida por Netflix, la hizo replantearse su decisión.

La actriz de ascendencia cubana estará de vuelta con una película que no podría tener un título mejor para este importante momento en su carrera: "Back in Action" (De vuelta a la acción). El filme estará coprotagonizado por ella y por Foxx, con quien Díaz grabó su última película "Annie" (2014) e igualmente compartió reparto en el drama deportivo "Any Given Sunday" en 1999.

"(Jamie Foxx) Solo tú podrías hacerme volver a la acción", escribió la actriz en una historia de Instagram tras el anuncio. "¡No puedo esperar, va a ser una explosión!", escribió emocionada la actriz de "Los Ángeles de Charlie" en sus historias de Instagram.

Fue precisamente el actor y cantante de 54 años quien dio la gran noticia a través de una llamada telefónica que hizo pública en sus redes sociales. En la conversación, Díaz le confiesa que no sabe cómo anunciar que pone fin a su retiro luego de cuatro años, y ocho sin actuar, a lo que Foxx responde que tiene a la persona ideal para ayudarla con eso.

"Estaba hablando con Jamie y me dijo que necesitabas algunos consejos sobre cómo anular tu retiro. Yo soy relativamente exitoso en 'desretirarme'", se le escucha decir al famoso jugador de fútbol americano Tom Brady, quien anunció su retiro de la NFL solo para volver a anunciar su regreso con los Tampa Bay Buccaneers unos días después.

"Cameron, espero que no te enojes porque grabé esto, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Tuve que llamar al mejor de todos los tiempos para traer de vuelta a la otra mejor de todos los tiempos", escribió Jamie Foxx junto al audio de la llamada.

La producción de la película está prevista para finales de este año. El filme estará dirigido por Seth Gordon, pero no han trascendido detalles de la trama. Jamie Foxx es uno de los productores ejecutivos.

Cameron Díaz se convirtió en madre en 2020, con 47 años, un bebé fruto de su relación con Benji Madden, excantante de la banda Good Charlotte, con quien se casó en 2015. La actriz entonces confirmó su retiro cuando dijo en un programa de televisión que, ahora que era mamá, no imaginaba estar durante 16 horas diarias en un rodaje; no obstante, reconoció que nunca le gusta decir nunca y no descartaba un posible regreso, pues ¡estaba en lo cierto!

