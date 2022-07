Seguridad del Estado amenaza a activista Julio César Góngora con abrirle proceso legal

Activista cubano Julio César Góngora Foto © Facebook/ Julio César Góngora

La Seguridad del Estado cubano amenazó este sábado al activista Julio César Góngora Millo con abrir un proceso penal en su contra, como represalia a sus críticas constantes contra el régimen castrista.

“Julio César Góngora Millo, activista y defensor de los Derechos Humanos en Pinar del Río, fue interrogado en su propia casa por esbirros de la dictadura. Le amenazan con abrir un proceso legal acusándolo de desacato e incitación a delinquir”, afirmó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su cuenta de Twitter.

Esta Organización No Gubernamental (ONG) compartió además un breve clip Góngora Millo en el que explica las presiones que recibió por parte de agentes de la policía política. El activista, natural de Pinar del Río, identificó a los oficiales Alejandro y Yoel, como los responsables de acosarlo en su propia vivienda.

“Todo fue para las mismas amenazas de siempre, para decirme sobre un proceso penal por incitación a delinquir, por desacato (...). No me interesa ninguno, quiero dejarlo claro, ellos me hicieron un acta de advertencia, firmaron no sé qué cosa, pero yo no firmo, yo no dialogo, porque yo simplemente no reconozco al presidente, porque yo no reconozco la Constitución”, afirmó el activista.

Góngora Millo agregó que no tiene nada que ver con el proceso cubano, ni con el sistema dictatorial y que él es libre de pensar como piensa y de no darle explicaciones a ningún agente del régimen. Narró que intentaron presionarlo con su condición de discapacitado y con la posibilidad de encerrarlo en una prisión de todas maneras.

El opositor reiteró que no va a modificar su postura, que siempre va denunciar las injusticias del gobierno y terminó su mensaje con las consignas: “Abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo esta dictadura asesina, Patria y Vida y Libertad”.

Góngora Millo fue agredido por agentes de la Seguridad del Estado en diciembre de 2021 por intentar llevar flores hasta un busto de Martí frente al Hotel Italia, en Pinar del Río, junto a otros activistas de la organización Cuba Independiente y Democrática (CID).

Dijo en esa oportunidad que, dos de sus hermanos de causa fueron detenidos, mientras que a él intentaron quitarle el teléfono. Según describió, lo empujaron violentamente en su silla de ruedas cuando trataban de arrebatarle el dispositivo “violentando todos los derechos de una persona con discapacidad física”.

Los disidentes pinareños pretendían conmemorar con un gesto simbólico el Día Internacional de los Presos por la Paz, en esa ciudad del occidente cubano. “Me apagaron el teléfono, me tumbaron la llamada”, contó también el activista. “Cuando íbamos por la calle se nos tiraron arriba”. Una vez en su casa, el opositor explicó que fueron tres los agentes represores.

En 2020 Góngora Millo fue multado con 2,000 pesos cubanos por vender yuca a los vecinos de su barrio. "Miren amigos míos, todo el mundo sabe que estoy enfermo y con una herida abierta y estos esbirros me quitaron mi chequera hace un año, y ahora estaba así mismo enfermo vendiendo dos saquitos de yuca y vino el DTI y los inspectores y me pusieron 2000 pesos de multa", denunció el activista en esa oportunidad.