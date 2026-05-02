Yunior García sobre Amelia Calzadilla: «Consiguió algo difícil: conectar con los cubanos reales»

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El dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera publicó este sábado en 14ymedio una columna de opinión en defensa de Amelia Calzadilla y del Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC) que ella fundó la semana pasada, en la que sostiene que la activista «consiguió algo difícil: conectar con los cubanos reales, con personas comunes, agotadas de apagones, carencias, abusos, mentiras y miedo».

El texto, titulado «Elogio del atrevimiento», aparecido en su espacio «Cuba y la noche», llega después de que Calzadilla anunciara el 26 de abril la fundación del PLOC desde Madrid, un partido de centro-derecha liberal inspirado en el ideario martiano y el libre mercado, con el eslogan «Un nuevo camino para Cuba. Con principios. Con libertad. Contigo».

García abre su columna con una advertencia directa: «Uno de los deportes más practicados entre cubanos es el linchamiento público. No hablo de la crítica honesta, necesaria, incluso dura. Hablo de esa maquinaria emocional que se activa contra cualquiera que se atreva a dar un paso al frente».

El dramaturgo, exiliado en España desde noviembre de 2021 tras la frustrada Marcha Cívica por el Cambio del 15N, argumenta que no toda la hostilidad contra los nuevos liderazgos proviene del régimen: parte nace «de nosotros mismos, de nuestras heridas, de nuestra frustración, de ese daño antropológico que nos ha dejado décadas viviendo bajo un sistema que premia la obediencia y castiga la iniciativa».

«Resulta injusto exigirle a cada nuevo opositor la perfección que la propia maquinaria dictatorial nos impidió desarrollar», escribe García, y añade: «Queremos que una persona cargue sobre sus hombros las carencias de toda una nación». Para el dramaturgo, «los liderazgos perfectos solo existen a posteriori. Son sospechosas construcciones del tiempo».

El anuncio del PLOC generó una reacción polarizada. Calzadilla recibió una ola de apoyo masivo de cubanos dentro y fuera de la isla, con solicitudes de membresía y propuestas para que se postule como candidata presidencial. En contraste, el programa oficialista Con Filo lanzó burlas contra el nuevo partido el 29 de abril, a las que Calzadilla respondió en Facebook interpretándolas como señal del impacto del PLOC.

El 30 de abril, ante una campaña de descrédito que ella atribuye al régimen, Calzadilla publicó un video en el que advirtió a los agentes de la Seguridad del Estado: «Te recuerdo a ti también seguridad y DTI que tienes niños, que tienes padres y que el gobierno se desentendió». La respuesta de Calzadilla a esa campaña subrayó la presión que enfrenta desde su exilio madrileño.

Calzadilla no era opositora de origen. Se hizo conocida en junio de 2022 cuando grabó un video viral denunciando la escasez de gas en su barrio habanero del municipio Cerro, donde 11,000 personas y 58 familias llevaban años sin suministro. En ese video interpeló directamente a los dirigentes del régimen: «¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes?». Tras sufrir acoso y represión, se exilió en Madrid en 2025.

García dedica un pasaje especial al compromiso político en el exilio: «La voluntad, en el exilio, no es poca cosa. El exilio desgasta. Desordena la vida. Obliga a empezar de nuevo». Y concluye que «que una mujer joven, madre, exiliada, decida no limitarse a denunciar, sino intentar construir una plataforma política, merece al menos nuestro respeto».

La creación del PLOC tiene además un peso simbólico considerable: el artículo 5 de la Constitución cubana de 2019 consagra al Partido Comunista como la única fuerza política dirigente, lo que convierte el anuncio de Calzadilla en un desafío directo al monopolio del régimen. García cierra su columna con una reflexión que interpela a todos los que desean un cambio en la Isla: «Tal vez la salida no dependa de encontrar al líder perfecto, sino de permitir que muchos liderazgos imperfectos nazcan, compitan, colaboren, fracasen, aprendan y vuelvan a intentarlo».

Dos días antes, el propio medio había publicado un artículo bajo la firma de Jorge Luis León, que desde su título cuestionaba la propuesta de la opositora cubana: «Amelia Calzadilla: Entre la improvisación, la arrogancia y el despropósito político». Con esta nueva columna de Yunior García Aguilera, se ofrece a los lectores la otra cara de un debate que inevitablemente se dará en torno a cuantas iniciativas surjan para la construcción de una Cuba postdictadura.