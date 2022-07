Gobierno cubano quiere cobrar al opositor Ángel Moya más de 10 mil pesos en multas

Opositor Ángel Moya. Foto © Facebook/Ángel Moya

El gobierno cubano quiere cobrarle al opositor Ángel Moya Acosta más de 10 mil pesos en multas de 2022, según denuncia en redes sociales.

“Hoy, a las 10:30 a.m., se presentó en la sede de Las Damas de Blanco, ubicada en calle E-Lawton, una gestora de cobro de multas y me entregó una citación oficial para que me presente el día 9 de julio en la Oficina de Cobro de Multas del municipio habanero de Diez de Octubre. También me dejó constancia de un supuesto adeudo de 10,645 pesos m/n por impago de multas en el año 2022”, expuso este lunes en su perfil de Facebook el expreso político y esposo de la líder opositora Berta Soler Fernández.

También comentó que le informó a la gestora de pago “que no pagaría las multas porque son arbitrarias”.

Captura Facebook/Ángel Moya

Asimismo, añadió, que tampoco perderá su tiempo en “ir a la referida oficina del régimen comunista de Cuba”.

En su publicación comparte, además, fotos de la citación y del desglose de las cantidades totales que le exigen pagar como multas por el supuesto delito de “desorden público”.

En la última semana, Moya denunció que la Seguridad del Estado lleva 19 domingos consecutivos reprimiendo a los integrantes de la organización femenina Damas de Blanco, en particular a su esposa y a él.

A través de su perfil de Facebook, compartió imágenes y video de los represores y los distintos mecanismos que suelen emplear para impedir que vayan a una misa para pedir por la libertad de los presos políticos en la isla.

“19mo Domingo Represivo vs. Las Damas de Blanco. Rostro del chófer del remolque que será utilizado hoy, domingo 26 de junio, como instrumento represivo contra Berta Soler, líder de Las Damas de Blanco, y Angel Moya Acosta, expreso político y de conciencia”, apuntó en la red.

El disidente cubano también dijo ser el autor de las fotos y haber editado el clip. Además utilizó la etiqueta #RevoluciónEsRepresión, recurrente en las publicaciones de las integrantes de la organización femenina y sus aliados.

En esa jornada, también Soler y Moya fueron detenidos arbitrariamente al salir de la sede de Las Damas de Blanco, según denunció la Dama de Blanco Yamilé Bargés.

Al siguiente día de ese arresto, Moya reveló en su red social cómo fueron detenidos él y su esposa el domingo 26 de junio.

Dijo, que fueron conducidos por dos autos con chapa particular hacia las U/P de Guanabacoa, donde le a él le imponen una multa de 30 pesos, además de confinarlo a una celda sin colchón con una cama de cemento.

Apuntó, además, que a su esposa Berta la trasladaron a San Miguel del Padrón donde le impusieron una multa de 30 pesos m/n, y encerrada en una celda.

El opositor agregó que los mantuvieron encerrados más de 12 horas, hasta que fueron liberados en lugares cercanos a la sede de la organización femenina que preside su esposa.

“Señalo que, nuevamente, los represores de La Seguridad del Estado filmaron los arrestos y las multas fueron impuestas por supuesto delito de desorden público”, afirmó.

El hostigamiento contra estos disidentes cubanos resulta cada vez más alarmante. El 23 de junio pasado una representante de la oficina de cobro de multa del municipio de La Habana del Este indicó a Soler Fernández que de no pagar una serie de multas que recibió entre 2021 y los primeros meses de 2022, podría ser llevada a prisión.