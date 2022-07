Erdwin Fernández sobre Ana Hurtado: Así insultará una extranjera a los cubanos que no piensen como ella

Erdwin Fernández Collado y Ana Hurtado con Miguel Díaz-Canel Foto © Erdwin Fernández Collado / Facebook y Ana Hurtado / Facebook

El actor cubano Erdwin Fernández Collado dio su opinión sobre Ana Hurtado, una española defensora del régimen castrista que acusó a un hombre de haberla agredido en un supermercado de Barcelona.

Erdwin recordó en su muro de Facebook la discusión entre Hurtado y un español que le echó en cara defender a los "asesinos de Cuba" y la emplazó a irse a vivir a la Isla, ya que se vanagloria de ser comunista, mientras ella lo acusaba de escupirla y pegarle.

Foto: Captura de Facebook / Erdwin Fernández Collado

El artista se mostró en contra de cualquier agresión por decidir militar en un partido político u otro.

"Pero lo que más me llama la atención de esta señora española, es lo que riposta: le llama GUSANO y le dice: 'tú no vas a volver a Cuba!!!!????'", señaló Erdwin, asombrado de que una extranjera se arrogue el derecho de decidir quién puede entrar o no a Cuba.

"¿Creen que se trata solamente de un altercado e insultos entre españoles? No. Así piensa ella, e insultará, una extranjera, a los cubanos que no piensen como ella, incluso en tierra cubana", añadió.

Para validar su criterio, Erdwin compartió la información de CiberCuba sobre Ana Hurtado llamándole "gusano y ruin" al cantautor Pablo Milanés.

"Busquen la opinión de Ana Hurtado sobre nuestro gran, inmenso cubano Pablo Milanés y saquen sus conclusiones", concluyó.

El mes pasado, Ana Hurtado, periodista de profesión, alabó al régimen por "permitir" el concierto de Pablo Milanés en la Ciudad Deportiva, y aprovechó para llamar "gusano y ruin" al célebre trovador.

"Aquí en España la gente dice que en Cuba no hay libertad de expresión, pues fíjate si hay libertad de expresión que Cuba le abrió sus puertas a un gusano para que cante. Fíjate tú qué dictadura, que va el gusano mayor de todos los gusanos y se le da cancha para que cante", afirmó.

Erdwin Fernández arribó en Miami en enero pasado con su esposa.

En sus primeras declaraciones, relató las presiones recibidas en la Isla por sus constantes publicaciones críticas al gobierno en redes sociales.

"El problema es que todo lo que tú digas está considerado ser un mercenario del imperio, incluso criticar una medida económica", dijo en el show "El Mañanero", del presentador Alexander Otaola.

Ante su "desobediencia" al continuar con sus publicaciones, el Ministerio de Cultura le suspendió los pagos especiales que se estaban haciendo en medio del confinamiento por la pandemia.

"Hay muchas formas de intimidarte, y es duro porque tú no sabes hasta dónde van a llegar", subrayó.