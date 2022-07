Boxeadores cubanos que fueron detenidos por el 11J empiezan carrera profesional en Miami

Los boxeadores cubanos Víctor Abreu y Ermes Orta, quienes fueron detenidos por participar en las protestas del 11 de julio, comenzaron su carrera profesional en Miami.

Víctor Abreu, de Cienfuegos, y Ermes Orta, espirituano, tuvieron que irse de su patria debido al acoso y la presión de las autoridades del régimen.

El primero fue arrestado y subido a un camión de la policía junto a su esposa el mismo 11 de julio, según muestra un video publicado por América TeVe.

"Eso fue cerca de mi casa, y yo fui porque quería participar, unirme a los jóvenes cubanos que estaban exigiendo los derechos y no estaban haciendo nada malo", recordó.

Tras quedar en libertad, comenzó el hostigamiento del DTI y la policía como si fuera un delincuente.

"Si no hubiera venido para acá, estuviera preso ahora mismo", subrayó.

Ermes, por su parte, fue detenido junto a otros jóvenes el 16 de julio en la casa de uno de ellos, y estuvo varias semanas en prisión. La fiscalía lo acusó de los delitos de asociación para delinquir y desacato, pero finalmente no fue procesado y solo tuvo que pagar una multa administrativa de 15,000 pesos.

"Pregunté: '¿Cómo van a hacer para dejarme tranquilo?' Porque era la Seguridad arriba de mí, diciéndome todo el tiempo, llamándome, citándome... No me dejaban entrenar. Me dijeron: 'Lo único es irte del país, o terminas preso'", dijo.

Abreu y Orta llegaron a Estados Unidos por la ruta centroamericana, y ahora esperan que el gobierno de Joe Biden les conceda asilo político.

Mientras, comenzaron a entrenar con la compañía promotora Mancini-Rivalta Boxing.

El joven cienfueguero debutó como profesional el 7 de mayo en el Hialeah Park Racing Casino, donde venció por nocaut a su oponente.

Ermes, quien solo lleva unos dos meses en Miami, tendrá su primer choque en septiembre.