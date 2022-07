Así fue la espectacular fiesta de cumpleaños de Mya, hija de Nacho Mendoza y Melany Mille

Melany Mille y Nacho Mendoza con su hija Mya Foto © Instagram / Melany Mille

¡Es fiesta en casa de Nacho Mendoza y Melany Mille! Su hija, Mya Michelle, cumplió dos años de edad y para celebrarlo por todo lo alto le prepararon una fiesta temática para que disfrutará a lo grande de su día.

La pareja organizó en Bogotá (Colombia) un espectacular festejo en el que la temática giraba en torno a la serie de dibujos animados 'Masha y el Oso'.

La encargada de compartir los detalles de la celebración fue la orgullosa mamá, que compartió fotos de los detalles decorativos, la tarta y los diferentes dulces y por supuesto imágenes de la pequeña soplando las velas con sus papás, que no podrían estar más felices de ver a su pequeña cumplir un año más de vida.

"Sigue siendo alegría, mi pequeña Mya. En su cumpleaños número 2 estamos en Bogotá, lejos de sus abuelitas, tías y el resto de su numerosa familia, sin embargo, no nos faltó amor para celebrar este día gracias a personitas muy especiales que nos acompañaron", comentó la presentadora y modelo venezolana.

"Quise hacerle algo sencillo pero hermoso de su muñequita favorita ‘Masha’ quien junto a su inseparable amigo el oso dejan lindos mensajes a través de sus aventuras. Con ellos, Mya ha aprendido muchas cosas importantes, por eso siempre recomiendo ese cómic", agregó Melany, explicando la elección de la temática de este festejo que seguro los mayores nunca olvidarán.

Para celebrar este día tan especial, mamá e hija también protagonizaron una preciosa sesión de fotos para conservar esos recuerdos para siempre.

Junto a las fotos que publicó en Instagram, también le dedicó un emotivo mensaje a la pequeña, a quién solo tiene palabras de agradecimiento y amor.

"Gracias por darme tu manito cada mañana, gracias por tu calorcito particular que me acobija. Por tu voz que al cantar o solo hablar es la mejor melodía para mis oídos. Gracias por ser mi compañerita que no quiere que vaya ni al baño sola y me dice siempre ‘ven conmigo mami’ con esa ternura expresada en tus ojos bellos", escribió Melany.

